Im Rahmen des diesjährigen 3sat-Festspielsommers mit Opern und Konzerten von international bekannten Klassikfestivals zeigt 3sat, das Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD, zwei besondere Musikereignisse in Erstausstrahlung: Peter Sellars' fulminante Neuinszenierung von Sergej Prokofjews Oper "Der Spieler" von den Salzburger Festspielen 2024 und die "Last Night of the Proms 2024" aus der Royal Albert Hall in London."Der Spieler", Oper in vier Akten, am Samstag, 24. August 2024, 20.25 Uhr:Im fiktiven Kurort Roulettenberg wartet die Familie eines verschuldeten russischen Generals auf eine in Aussicht gestellte Erbschaft. Anstelle des Geldes aber trifft die reiche Verwandte selbst ein und verspielt ihr Vermögen. Polina, die Stieftochter des Generals, sucht Zuflucht bei ihrem Hauslehrer Alexej. Um die Schulden zu begleichen, versucht er sein Glück im Casino - und gewinnt. Seine Liebe zu Polina weicht jedoch bald einer übermächtigen Spielsucht.Fjodor Dostojewski verfasste "Der Spieler" 1865. Dostojewski, selbst spielsüchtig und notorisch verschuldet, hatte einen Vorschuss seines Verlegers verspielt und musste einen neuen Roman vorlegen. Rund ein halbes Jahrhundert später übersetzte der junge Sergej Prokofjew die Romanhandlung in ein musikalisches Meisterwerk: Seine pulsierende Musik entführt das Publikum in ein Karussell aus Ängsten, Hoffnungen und verletzten Eitelkeiten. In Peter Sellars' Neuinszenierung von den Salzburger Festspielen 2024 glänzt Sopranistin Asmik Grigorian in der Rolle der Polina, Bass Peixin Chen überzeugt als General und Tenor Sean Panikkar als Alexej. Mit der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor und den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Timur Zangiev."Last Night of the Proms 2024" am Samstag, 14. September 2024, 20.15 Uhr:Seit rund 80 Jahren ist die "Last Night of the Proms" in der Royal Albert Hall Abschluss und Höhepunkt der Londoner Promenadenkonzerte - ein fester Termin im Kalender aller Klassikfans. Jedes Jahr stehen dort zahlreiche englische Stücke zum Mitsingen auf dem Programm. Bei "Auld Lang Syne" oder Edward Elgars "Pomp and Circumstance" wehen im Publikum britische und europäische Flaggen.Auch 2024 verspricht die "Last Night of the Proms" einen mitreißenden Abend: Für musikalischen Hochgenuss sorgen Pianist Sir Stephen Hough, Sopranistin Angel Blue und Dirigent Sakari Oramo mit dem BBC Symphony Orchestra, dem BBC Symphony Chorus und den BBC Singers. Die Übertragung wird kommentiert von Daniel Finkernagel. Radiofans können "Last Nights of the Proms" ebenfalls live im Rahmen des ARD Radiofestivals in den neun Hörfunk-Kulturprogrammen der ARD hören.Der 3sat-Festspielsommer präsentiert noch bis Ende September 2024 Konzerte und Opern mit internationalen Stars der Klassikszene. Den diesjährigen Schlussakkord setzt am Sonntag, 29. September 2024, 10.40 Uhr, die Operngala "Hannover Klassik Open Air 2024".