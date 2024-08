Fans dieses NES-Klassikers mussten seit 37 Jahren auf einen Nachfolger warten. In rund einem Monat soll es nun endlich so weit sein. Finanziert wurde es mit über 120.000 US-Dollar aus einer Kickstarter-Kampagne. In rund einem Monat, am 19. September 2024 erscheint das Retro-Adventure Beyond Shadowgate für den PC auf Steam und Gog. Dabei handelt es sich um die offizielle Fortsetzung des Klassikers Shadowgate für das Nintendo Entertainment System (NES). ...

