Weiden (www.fondscheck.de) - Seit Ende Juli sind die Märkte in Turbulenzen geraten, so die Experten von Robert Beer Investment.Die Gründe seien vielfältig und meist kurzfristiger Natur.Monatelang hätten die Märkte vergeblich eine leichte Abschwächung der boomenden US Konjunktur herbeigesehnt, verbunden mit der Hoffnung auf Zinssenkungen, die der Wirtschaft zu einem Softlanding verhelfen sollten und den Grundstein für den nächsten Aufschwung legen sollten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...