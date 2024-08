Wien (www.fondscheck.de) - Der angeschlagene Asset Manager GAM ringt seit Jahren mit Mittelabzügen, so die Experten von "FONDS professionell".Der neue Chef melde sich nun erstmals zu Wort. Er sehe die Sanierung auf einem guten Wege. Von einer Krise wolle er aber nichts wissen.Der Vorstandschef der strauchelnden Schweizer Fondsgesellschaft GAM, Elmar Zumbühl, sehe sein Haus auf einem guten Weg, die Sanierungsstrategie umzusetzen. "Doch wir sind damit noch nicht fertig", habe Zumbühl dem britischen Branchendienst "Financial News" gesagt. "Wir stecken in einem Turnaround, nicht in einer Krise", habe der Firmenlenker gemeint. Die Sanierung sei nicht kurzfristig zu stemmen "und wir arbeiten erst seit neun Monaten daran", so Zumbühl. ...

