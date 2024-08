Düsseldorf/Köln (ots) -Auf einer Fläche von auf über 1.600 Quadratmetern zeigte die Bundeswehr in Nordrhein-Westfalen ihre Fähigkeiten. Technikfans waren begeistert, einmal den Schützenpanzer Puma den neusten modernsten Radpanzer der Bundeswehr, den GTK Boxer, live zu sehen. Wer wollte, nahm im Spähwagen Fennek oder in einem Tornado-Cockpit Platz. Der Besuchermagnet: Der Helikopter H145M LUH SOF der Spezialkräfte der Luftwaffe. Auch auf dem Wasser war einiges los: Die Mindener Pioniere hatten zwei Schlauchboote im Rhein liegen und zeigten ihr Können. Natürlich konnten die Besucherinnen und Besucher mitfahren. Großer Andrang herrschte beim Stand des Heimatschutzregiments 2. Auch bei den Jugendoffizieren bildete sich eine Warteschlange, um Wissen beim sicherheitspolitischen Quiz zu testen.Auch politische Prominenz besuchte die Bundeswehr während des NRW-Tags in Köln. Ministerpräsident Hendrik Wüst startete mit Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker den Rundgang über das Veranstaltungsgelände bei der Bundeswehr in Nordrhein-Westfalen. Hier trafen sie auf Innenminister Herbert Reul. Brigadegeneral Hans-Dieter Müller, Kommandeur des Landeskommandos Nordrhein-Westfalen, stellte die Fähigkeiten der Bundeswehr vor.Rund 260.000 Besucherinnen und Besucher feierten 78. Jahre Nordrhein-Westfalen. Die Stadt Köln hatte 200.000 Gästen erwartet.Pressekontakt:Pressestelle Landeskommando Nordrhein-WestfalenLeiter der Informationsarbeit: Oberstleutnant Ulrich FonrobertTelefon: (02 11) 9 59 - 35 20 oder - 35 21Mobil: 01 73 - 879 73 42E-Mail: PressestelleLandeskommandoNW@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Territoriales Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170621/5846642