Mainz (ots) -Zehn Tage nach dem Ende der Olympischen Spiele in Paris steht für die Radsport-Fans schon der nächste Höhepunkt auf dem Programm von ARD und ZDF. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender berichten von Mittwoch, 21. August 2024, bis Sonntag, 25. August 2024, täglich live von der Deutschland Tour der Radprofis. In diesem Jahr startet das Straßenrennen in Schweinfurt und endet in Saarbrücken.Das ZDF überträgt am Donnerstag, 22. August 2024, von 15.05 bis 17.00 Uhr live die erste Etappe der Deutschland Tour von Schweinfurt nach Heilbronn - zu sehen im TV und online auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek. Am Samstag, 24. August 2024, ist von 15.15 bis 17.00 Uhr die dritte Etappe von Schwäbisch Gmünd nach Villingen-Schwenningen im ZDF und in der ZDFmediathek zu verfolgen. Die ARD sendet live im Ersten und in der ARD Mediathek von der zweiten Etappe (Heilbronn - Schwäbisch Gmünd) und von der Schluss-Etappe (Annweiler am Trifels - Saarbrücken).Zu den "sportstudio live"-Übertragungen von der Deutschland Tour begrüßt Moderator Florian Zschiedrich die Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF. Als Experte analysiert der ehemalige Radprofi Marcel Kittel das Renngeschehen. Als Kommentator der ersten und dritten Etappe ist Michael Pfeffer im Einsatz, bei der zweiten und vierten Etappe meldet sich in der ARD Florian Naß am Mikrofon.Die Deutschland Tour 2024 startet am 21. August 2024 mit einem knapp drei Kilometer langen Prolog in Schweinfurt und führt auf den vier Etappen über insgesamt 736,9 Kilometern durch die vier Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Als Königsetappe gilt die dritte und mit 212 Kilometer längste Passage, auf der im Schwarzwald besonders die Bergspezialisten in den Fokus rücken.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie "sportstudio live - Deutschland-Tour: 1. Etappe" (https://www.zdf.de/sport/sportstudio-live/radsport-deutschland-tour-1-etappe-schweinfurt-heilbronn-100.html).Hier finden Sie "sportstudio live - Deutschland-Tour: 3. Etappe" (https://www.zdf.de/sport/sportstudio-live/radsport-deutschland-tour-3-etappe-schwaebisch-gmuend-villingen-schwenningen-100.html).Hier finden Sie "sportstudio live" (https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.