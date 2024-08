© Foto: Gorodenkoff / Stock.adobe.com



Ein kleiner Biotech-Konzern, der nahezu völlig unbekannt ist, hat sich dank einer neuen ADHS-Behandlung in kürzester Zeit fast verzehnfacht. Das Potenzial ist gewaltig - das Risiko aber auch!Die Aktien von Cingulate, einem biopharmazeutischen Unternehmen aus Kansas City, erlebten in den letzten Tagen einen spektakulären Anstieg, der die Börsenwelt in Aufruhr versetzt hat. Innerhalb von nur zwei Tagen schnellte der Kurs auf das 9,6-Fache hoch! Grund für diesen Kursaufschwung war die Bekanntgabe, dass Cingulate ein europäisches Patent für sein Hauptprodukt zur Behandlung von Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) erhalten hat. Das europäische Patent, das am 14. August erteilt …