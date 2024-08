Trotz eines starken Bitcoins mussten die Bitcoin-Miner bereits das ganze Jahr über kräftig Federn lassen. Auch das Halving hat die Situation nicht einfacher gemacht. Das zeigt auch eine neue Studie von JPMorgan, wonach das Mining so teuer ist wie noch nie. Doch nicht für alle Miner ist das ein großes Problem, so Bernstein.Die Netzwerk-Hashrate stieg in den ersten beiden Wochen des Monats um etwa fünf Exahashes pro Sekunde (EH/s), was einem Zuwachs von einem Prozent, auf durchschnittlich 621 EH/s ...

