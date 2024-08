Das Unternehmen baut seine Onshore-Lieferkapazitäten weiter aus und das Zentrum wird Kunden bei der beschleunigten Einführung von KI unterstützen, um die betriebliche Effizienz und das Kundenerlebnis zu verbessern

Prodapt, ein führender Anbieter von Beratungs-, Engineering- und Transformationsdienstleistungen für die Telekommunikations- und Technologiebranche, gab heute bekannt, in Dallas, Texas, das Americas Innovation Center (AIC) zu eröffnen. Das Zentrum baut auf der Onshore-Service-Bereitstellungskapazität von Prodapt auf und soll Kunden dabei helfen, KI-Funktionen, insbesondere GenAI, tief in ihre IT-, Netzwerk- und Geschäftsabläufe zu integrieren, um so die organisatorische Effizienz und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Das AIC ist am neuen Standort von Prodapt in Richardson, Texas, im Großraum Dallas angesiedelt und wird über ein AI for Customer Experience (KI für Kundenerfahrung)-Labor verfügen, um die Markteinführung von Konzepten für digitale Produkte und Erfahrungen der nächsten Generation zu beschleunigen.

Prodapt wird für das Innovationszentrum sein Team von Experten für Datenanalyse, Cloud-Computing und fortschrittliche KI-Technologien erweitern. Das AIC wird mit einem Briefing-Raum für Führungskräfte ausgestattet sein und das Engagement von Prodapt im KI- und digital-nativen Startup-Ökosystem, in führenden Technologieinstituten und Forschungsunternehmen im Großraum Dallas-Fort Worth verstärken und strategische Partnerschaften fördern.

"Das Americas Innovation Center unterstreicht unser Engagement, KI in jeden Service und jede Lösung einzubetten, die wir unseren Kunden bereitstellen", so Manish Vyas, Geschäftsführer und CEO von Prodapt. "Unsere Kunden verlassen sich bei der Umsetzung von KI-gestützten Transformationen, der Realisierung autonomer Abläufe und der Bereitstellung intuitiver, digitaler Kundenerlebnisse auf uns. Dank umfassender Expertise im Bereich Transformation und weitreichender Technologiepartnerschaften unterstützt Prodapt sie dabei, ihre technologische Vision in die Realität umzusetzen."

"Wir freuen uns über die Expansion von Prodapt in Richardson", so Bob Dubey, Bürgermeister von Richardson, Texas. "Richardsons Innovationsökosystem bietet ein ausgesprochen günstiges Umfeld für die Förderung technologischer Vordenker und erleichtert Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit. Durch diese Expansion wird Prodapt einen bedeutenden Beitrag zum wirtschaftlichen Fortschritt in Texas leisten. Wir werden Prodapt auch in Zukunft bei der Erweiterung seiner Präsenz in Richardson unterstützen."

An der Einweihungsfeier wird eine Reihe von Top-Führungskräften aus der Telekommunikations- und Technologiebranche sowie Vordenker aus der Technologie- und Geschäftswelt von Dallas/Fort Worth teilnehmen.

Über Prodapt

Prodapt ist der größte und am schnellsten wachsende spezialisierte Akteur in der Connectedness-Branche und wurde von Gartner als großer, telekommunikationsfokussierter, regionaler IT-Dienstleister in Nordamerika, Europa und Lateinamerika anerkannt. Mit seinem einzigartigen Fokus auf diesen Bereich verfügt Prodapt über umfangreiches Know-how über die effektivsten transformativen Technologien, die dabei helfen, unsere Welt zu vernetzen.

Prodapt ist ein bewährter Partner für Unternehmen auf allen Ebenen der vertikalen Vernetzung. Prodapt entwirft, konfiguriert und betreibt Lösungen über ihre gesamte digitale Landschaft, Netzwerkinfrastruktur und Geschäftstätigkeit hinweg und schafft Erlebnisse, die ihre Kunden begeistern.

Heute vernetzen die Kunden von Prodapt, die zu den größten Telekommunikations- und Medienunternehmen sowie Internetfirmen der Welt gehören, 1,1 Milliarden Menschen und 5,4 Milliarden Geräte. Prodapt arbeitet mit Google, Amazon, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Adtran, Samsung und vielen weiteren zusammen.

Prodapt ist ein "Great Place To Work® Certified"-Unternehmen und beschäftigt mehr als 6.000 Technologie- und Domain-Experten in über 30 Ländern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Afrika und Asien. Prodapt gehört zum 130 Jahre alten Unternehmenskonglomerat The Jhaver Group, das weltweit an über 80 Standorten mehr als 30.000 Mitarbeiter beschäftigt.

