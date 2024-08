München (ots) -Die LMU belegt im aktuellen "Academic Ranking of World Universities" Platz 43 und ist damit unter den weltweit Top 50 Universitäten gelistet.Im aktuellen "Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2024" der Shanghai Ranking Consultancy konnte sich die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) im Vergleich zum Vorjahr um ganze 16 Plätze verbessern. Damit ist die LMU wieder beste deutsche Universität in dieser renommierten Rangliste. Unter den kontinentaleuropäischen Universitäten liegt die LMU auf dem sechsten Platz.Das forschungsorientierte Ranking basiert vor allem auf der Auswertung von Publikationen und Zitationen im Web of Science sowie der Anzahl an Nobelpreisen und Fields-Medaillen.Zum ARWU-Ranking 2024 (http://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021)Pressekontakt:Claudia RussoLeitung Kommunikation & PresseLudwig-Maximilians-Universität MünchenLeopoldstr. 380802 MünchenPhone: +49 (0) 89 2180-3423E-Mail: presse@lmu.deOriginal-Content von: Ludwig-Maximilians-Universität München, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100057148/100922186