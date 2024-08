Die Produktentwicklung in der Berufsunfähigkeitsversicherung hat sich kaum verändert. Das ist das Ergebnis der aktuellen Analyse "Marktstandards in der BU" des Analysehauses infinma. Die Qualität bleibt in der Breite der untersuchten Tarifwelt hoch. Mit Spannung werden dagegen die weiteren Schritte beim Verzicht auf konkrete Verweisungen erwartet. Bereits seit dem Jahr 2011 veröffentlicht das Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH in Köln, kurz infinma, regelmäßig die sogenannten Marktstandards ...

