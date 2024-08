FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montag nur wenig verändert. Nur zeitweise konnten die Notierungen etwas zulegen. Im Nachmittagshandel gab der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future seine frühen Gewinne wieder ab und sank um 0,05 Prozent auf 134,19 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,25 Prozent.

Mit den geringen Kursbewegungen zum Wochenauftakt konnten sich Bundesanleihen den zweiten Handelstag in Folge stabilisieren, nachdem sie am vergangenen Donnerstag noch kräftig gefallen waren. "Der deutliche Rückgang der Inflationserwartungen in den USA seit Mitte Juli bietet den Anleihemärkten zum Wochenstart Unterstützung", kommentierten Anleiheexperten der Dekabank das Handelsgeschehen.

Im Tagesverlauf gab es kaum wichtige Konjunkturdaten. Das Interesse der Investoren richtet sich bereits zunehmend auf das Treffen von Notenbankern, das Ende der Woche in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming stattfindet. Vor allem dürfte die für Freitag geplante Rede des US-Notenbankchefs im Mittelpunkt des Interesses stehen. Jerome Powell hatte bei der Zinsentscheidung im Juli eine erste Zinssenkung im September nach der großen Inflationswelle signalisiert. Nach Einschätzung von Experten der Dekabank sollten sich die Kursbewegungen vor dem "geldpolitischen Großereignis" in Grenzen halten./jkr/he