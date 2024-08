Mainz (ots) -Bitte geänderten Programmtext beachten!!!Freitag, 20. September 2024, 23.30 UhraspekteBuzz Cut, Afro, Schleier, Irokese? Haare können zu Symbolen von Widerstand werden. Als Fuck-you-Geste gegen patriarchale Regime oder subversive Absage an gesellschaftliche Normen.Wieso tragen Frauen keine Bärte? Warum sind Glatzen uncool? Was wir auf unserem Körper tragen ist hochpolitisch, ob wir wollen oder nicht. Denn anhand von Körperbehaarung werden gesellschaftliche Debatten ausgetragen.Kopfhaar, Achselhaar, Beinhaar, Barthaar - egal wo sie am Körper wuchern: Haare schmücken oder entstellen. Sie sind als Eyecatcher oft auch Aufreger. "aspekte"-Host Katty Salié geht auf Streifzug: Was drücken wir über unseren Hairstyle aus? Was haben Frisuren mit Widerstand und Macht zu tun? Welche Symbolkraft entfalten Haare in politischen Kämpfen?Die iranische Sängerin Faravaz lebt im deutschen Exil. Dass sie ihr langes Haar offen zeigen kann, für sie ein ungeheures Stück Freiheit, denn in ihrer Heimat wäre das lebensgefährlich. Dort greift die Sittenpolizei knallhart durch. Unter dem Slogan "Frau, Leben, Freiheit" erhoben sich vor zwei Jahren Frauen gegen die repressive Politik des iranischen Regimes. Haare wurden zum Symbol der Rebellion. "aspekte" spricht mit Faravaz und mutigen Frauen in Iran.Auch die Fotografie-Ausstellung "Grow it, Show it! Haare im Blick von Diane Arbus bis TikTok" im Essener Museum Folkwang thematisiert, dass Haare als Protestform gegen gesellschaftliche Zustände eingesetzt werden. Sie zeigt eindrücklich: Haare sind nicht nur modisches Accessoire, sondern Ausdruck der kulturellen, gesellschaftlichen Identität. Reine Privatsache sind sie nicht, meint die Autorin Franziska Setare Koohestani: Haare seien von kapitalistischen Normen und Schönheitsidealen beeinflusst. Die Journalistin bezeichnet sich selbst als Hairy Queen. Sie kämpft seit jeher mit starkem Haarwuchs. Beinhaare? Damenbart? Monobraue? Lieber entfernen, als sprießen lassen! "Haare spiegeln politische Machtverhältnisse und sichern, ein Stück weit den sozialen Status, sofern man sie halbwegs normgerecht gestaltet."Wer dabei nicht mitmacht, eckt an. So können Männer mit langen Haaren schocken.Reality Check beim Heavy-Metal-Festival in Wacken: Bei den Metal-Fans sind wehende Mähnen und exzessives Headbanging nach wie vor angesagt. Aber steht das für Rebellion?Der Protest-Style der 68er war geprägt von Hippie-Matten. Damit lehnten sie sich gegen Autoritäten, militärische Kurzhaarfrisuren und den Vietnamkrieg auf. Der Afro ist ebenfalls seit den 60ern Symbol für Widerstand und Emanzipation.US-Prominente wie Angela Davis kämpften mit ihren Afros für Bürgerrechte, gegen Rassismus und soziale Gerechtigkeit.Auch Influencer Noel Robinson trägt seinen Afro voller Stolz, er begeistert mit seinen Tanzvideos Millionen von Menschen. Allein auf TikTok folgen dem 23-Jährigen über 40 Millionen: Er tanzt mit Fremden und überrascht sie mit seinem riesigen Afro. "aspekte"-Host Katty Salié wagt ein Tänzchen mit ihm und besucht im Anschluss ein Fotoshooting der Curly-Hair-Stylistin und -Aktivistin Fatima York. Sie bestaunt Yorks kunstvolle Haarskulpturen, Braids und Cornrows. Warum sind Afro-Frisuren immer noch ein Politikum? Wieso verbergen A-Promis wie Michelle Obama und Naomi Campbell ihre natürlichen Haare, glätten ihre Locken und tragen Perücken? Die Ex-New Yorkerin und Wahlberlinerin setzt sich für die Vielfalt natürlicher Afro-Haare ein und sieht trotz allem einen Wandel: "It's not just a trend, it's an awakening."Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5846731