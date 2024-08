Er war einst eines der ersten Batterie-elektrischen Autos von Kia in Europa, jetzt verschwindet der Name vom Markt. Denn Kia hat den e-Soul aus seinem deutschen Angebot gestrichen - aus gutem Grund. Auf der deutschen Website ist der e-Soul bereits nicht mehr zu finden, wie InsideEVs berichtet. Und das ist offenbar still und leise bereits vor einigen Tagen geschehen, wie Kia Deutschland auf Nachfrage des Portals angibt. "Der EV3 biete neueste Technik ...

