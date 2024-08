Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -RIYADH, Saudi-Arabien, 19. August 2024 /PRNewswire/ - Das Ministerium für Transport und Logistikdienste hat das Global Logistics Forum 2024 angekündigt, das vom 12. bis 14. Oktober im King Abdullah Financial District stattfinden wird. Unter der hochgeschätzten Schirmherrschaft des Kustos der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, zielt diese wegweisende Veranstaltung darauf ab, die internationale Zusammenarbeit zu fördern und die globale Handels- und Lieferkettenlandschaft neu zu gestalten.Zu dem Forum werden über 10.000 Teilnehmer erwartet, darunter Staatsoberhäupter, Minister, Branchenführer, Experten und Innovatoren aus aller Welt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die Verbesserung der Infrastruktur des Sektors und die Optimierung der Logistikabläufe, um das Wachstum zu fördern und die Wirkung zu maximieren. Ein zentrales Thema dieser Ausgabe ist die notwendige Anpassungsfähigkeit des Sektors angesichts des globalen Klimawandels, wobei das Forum eine gemeinsame Plattform für Interessengruppen bietet, um sinnvolle Veränderungen voranzutreiben.Die Teilnehmer können sich auf eine Reihe dynamischer Diskussionsrunden, interaktiver Workshops und Ausstellungen freuen, die die internationale Zusammenarbeit fördern und Innovationen im Bereich nachhaltiger Logistiklösungen anregen sollen. Auf dem Forum werden auch die bedeutenden Fortschritte Saudi-Arabiens in diesem Sektor hervorgehoben, darunter der beeindruckende Anstieg um 17 Plätze im Logistikleistungsindex und die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele der nationalen Verkehrs- und Logistikstrategie.Außerdem wird auf dem Forum der von Seiner Königlichen Hoheit dem Kronprinzen für Mitte 2023 angekündigte Masterplan für Logistikzentren vorgestellt werden. Diese ehrgeizige Initiative zur Errichtung von mehr als 100 Millionen Quadratmetern zielt auf die Verbesserung der Infrastruktur, die Diversifizierung der Wirtschaft und die Festigung der Position Saudi-Arabiens als globales Logistikzentrum ab.Das Forum findet in Riad statt, einer Stadt, die strategisch günstig an der Kreuzung der drei größten Kontinente der Welt liegt und eine der dynamischsten Volkswirtschaften der Welt beherbergt. Es bietet den Teilnehmern eine einzigartige Gelegenheit, Einfluss auf künftige Logistiktrends zu nehmen, Beziehungen zu weltweit führenden Unternehmen zu knüpfen und bahnbrechende Kooperationen zu erkunden. Riads moderne Infrastruktur und sein reiches kulturelles Erbe bilden einen weiteren Rahmen für diese prestigeträchtige Veranstaltung.Medienmappe:Zusätzlich zu einer Pressemitteilung haben wir eine spezielle Medienmappe erstellt, die Bilder, FAQs, und ein Informationsblatt enthält, das Sie hier herunterladen (https://drive.google.com/drive/folders/1UHivQzWdb9rLBB9j7aPb8VTm4jr1XuEE?usp=sharing) können.Informationen über das Global Logistics Forum (GLF):Das Global Logistics Forum (GLF) ist eine innovative Plattform, die sich der Gestaltung der Zukunft der Logistik widmet. Sie bringt weltweit führende Unternehmen, Investoren und wichtige Interessengruppen zusammen, um die Zusammenarbeit zu fördern und die Logistikbranche voranzubringen.Durch die Präsentation von Spitzenentwicklungen und die Förderung innovativer Lösungen führt die GLF Initiativen an, die die globale Konnektivität fördern und das Wachstum des Sektors vorantreiben. Die Eröffnungsveranstaltung, die vom Ministerium für Verkehr und Logistik ausgerichtet wird, zielt darauf ab, den globalen Handel und die Lieferketten umzugestalten, indem Ökosystempartner zusammengebracht werden, um die Effizienz, Widerstandsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Rentabilität in einer globalisierten Welt zu verbessern.Weitere Informationen und die Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://glforum.org/View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-global-logistics-forum-2024-wird-unter-der-schirmherrschaft-von-konig-salman-bin-abdulaziz-al-saud-in-riadh-veranstaltet-302225487.htmlPressekontakt:media@GLForum.org,+971557807923Original-Content von: Ministry of Transport and Logistics Services, Saudi Arabia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175989/5846744