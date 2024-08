© Foto: Silas Stein/dpa



Die Hoffung auf einen wirksamen Impfstoff gegen Affenpocken sorgt für wilde Kurssprünge bei Biotech-Aktien. Die Papiere von GeoVax Labs setzen am Montag ihre Rallye fort und legen weitere 35 Prozent zu.Geovax hat selbst einen experimentellen Mpox-Impfstoff in der Pipeline. Dabei handelt es sich um einen MVA-Impfstoff, der dem Immunsystem Antigene zuzuführen soll. Analyst Jason Kolbert von EF Hutton bewertet die Aktie mit Kaufen und einem Kursziel von 18 US-Dollar. "Das MVA-Virus ist ein stark abgeschwächter Stamm des Vaccinia-Virus, der mit dem Virus verwandt ist, das für den Pockenimpfstoff verwendet wird", schreibt der Analyst am Montag. "MVA ist der bevorzugte Impfstoff für Personen mit …