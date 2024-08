The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.08.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.08.2024



ISIN Name

AU000000MLM0 METALLICA MINERALS LTD.

US61775R1059 MORPHIC HOLDING IDL-,0001

US7574682024 REDHILL B.S.AD 400/IL-,01