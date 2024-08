KRAFTON und Xsolla arbeiten zusammen an der Bereitstellung eines unvergesslichen Spielerlebnisses mit Live-Demonstrationen, Medienveranstaltungen und strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten

Xsolla, ein weltweit im Bereich Videospielhandel tätiges Unternehmen, freut sich, seine Zusammenarbeit mit KRAFTON Inc. zur Unterstützung von Dark and Darker Mobile (DNDM) auf der Gamescom 2024 bekannt zu geben. Mit dieser Partnerschaft unterstreicht Xsolla das Engagement des Unternehmens, innovative Lösungen bereitzustellen und Entwicklern und Publishern von Handyspielen die Möglichkeit zu geben, ein globales Publikum zu erreichen.

"Wir bei Xsolla halten immer Ausschau nach Möglichkeiten, mit Branchenführern wie KRAFTON zusammenzuarbeiten, um Gamern und der globalen Community aufregende neue Erfahrungen zu bieten", so Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla. "Die Gamescom 2024 ist die perfekte Plattform, um der internationalen Community vor Ort und online über den Webshop und die Xsolla Mall von Xsolla einen einzigartigen Zugang und Möglichkeiten zur Präsentation von Dark and Darker Mobile zu bieten."

Xsolla wird Dark and Darker Mobile im Rahmen der Gamescom in Köln auf mehreren Veranstaltungen vorstellen. Branchenexperten und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, sich mit KRAFTON und Xsolla in Verbindung zu setzen, um mehr über die Partnerschaft zu erfahren.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Xsolla, um Dark and Darker Mobile auf der Gamescom 2024 einem weltweiten Publikum vorzustellen", so Joonseok Ahn, Executive Producer von Dark and Darker Mobile bei KRAFTON. "Dank dieser Partnerschaft können wir das Fachwissen und die Reichweite von Xsolla nutzen, um dafür zu sorgen, dass unser Spiel bei Spielern weltweit auf Resonanz stößt. Außerdem freuen wir uns, bekanntgeben zu können, dass Dark and Darker Mobile bald in der Xsolla Mall erhältlich sein wird, sodass es für unsere wachsende Community von Gamern noch leichter zugänglich sein wird."

Besucher können KRAFTON am Stand des Unternehmens (Halle 7 B021 C020, B031 C030) besuchen, wo Gamer Live-Demonstrationen sehen und Dark and Darker Mobile selbst spielen können.

Die Zusammenarbeit mit KRAFTON dient als Ausgangspunkt für zukünftige Partnerschaften. Beide Unternehmen möchten weitere Möglichkeiten zur Unterstützung zukünftiger Spiele im Portfolio von KRAFTON ausloten.

Für weitere Informationen oder um Meetings mit Xsolla auf der Devcom Developer Conference und der Gamescom 2024 zu buchen, besuchen Sie bitte xsolla.events/gamescom24.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen und bietet einen robusten und leistungsstarken Satz an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -herausgebern aller Größen dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und auf mehreren Plattformen zu finanzieren, zu vermarkten, auf dem Markt einzuführen und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel verfolgt Xsolla das Ziel, die inhärenten Komplexitäten des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen und unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern auf der ganzen Welt aufzubauen. Mit Haupt- und Rechtssitz in Los Angeles, Kalifornien, und Niederlassungen in London, Berlin, Peking, Guangzhou, Seoul, Tokio, Kuala Lumpur, Raleigh und weiteren Städten auf der ganzen Welt, unterstützt Xsolla große Gaming-Titel wie Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und andere.

Für weitere Informationen und um mehr zu erfahren, gehen Sie zu xsolla.com.

Über KRAFTON, Inc.

KRAFTON, Inc. mit Hauptsitz in Südkorea hat es sich zur Aufgabe gemacht, fesselnde Spiele zu entdecken und zu veröffentlichen, die Spaß machen und einzigartige Erlebnisse bieten. KRAFTON wurde 2007 gegründet und vereint weltweit renommierte Entwickler wie PUBG STUDIOS, Striking Distance Studios, Unknown Worlds, VECTOR NORTH, Neon Giant, KRAFTON Montréal Studio, Bluehole Studio, RisingWings, 5minlab, Dreamotion, ReLU Games und Flyway Games. Jedes dieser Studios stellt sich kontinuierlich neuen Herausforderungen und macht sich innovative Technologien zunutze. Ihr Ziel ist es, durch die Erweiterung der Plattformen und Dienstleistungen von KRAFTON noch mehr Fans zu gewinnen.

KRAFTON steht hinter einigen der beliebtesten Unterhaltungsprodukte, darunter PUBG: BATTLEGROUNDS, PUBG MOBILE, The Callisto Protocol, NEW STATE MOBILE, Moonbreaker, Defense Derby und TERA. KRAFTON ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das ein weltweit tätiges, leidenschaftliches und engagiertes Team beschäftigt, sich durch herausragende Fähigkeiten auszeichnet und seine Geschäftsfelder auf Multimedia-Unterhaltung und Deep Learning ausweiten möchte. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.krafton.com.

