Das in Privatbesitz befindliche Unternehmen Guard Medical Inc. gab heute den Erhalt der FDA-510(k)-Zulassung für zusätzliche große Größen (chirurgische Wunden bis zu 25 cm) seines NPseal-Verbands der nächsten Generation für die Unterdruck-Wundtherapie (Negative Pressure Wound Therapy, NPWT) zur Behandlung von geschlossenen chirurgischen Inzisionen bekannt. NPseal ist ein einfach zu verwendender, benutzerfreundlicher und kostengünstiger chirurgischer NPWT-Wundverband mit integrierter Pumpe, die mit nur wenigen Handgriffen einen Unterdruck erzeugt und aufrechterhält.

"Nach den erfolgreichen klinischen Ergebnissen von NPseal bei Patienten mit Hüftprothesen werden wir dank der zusätzlichen großen Größen NPseal bei all unseren Patienten, einschließlich Patienten mit Knieprothesen, einsetzen können", erklärte Asit Shah, MD, PhD, Englewood Orthopedic Associates, Englewood, NJ. "Ich freue mich schon darauf, die Wunden meiner Patienten mit NPseal zu versorgen und so den Behandlungserfolg zu unterstützen."

"Wir freuen uns, unser Portfolio um NPseal 20 und NPseal 25 zu erweitern. Dank der FDA-Zulassung für die zusätzlichen großen Größen kann NPseal zum Wundverband der Wahl für die Behandlung von geschlossenen chirurgischen Inzisionen bei orthopädischen und kardiothorakalen Eingriffen sowie bei Kaiserschnitten werden", erklärte Machiel van der Leest, CEO von Guard Medical. 'Wir sind der Meinung, dass NPseal dem stetig wachsenden Trend zu mehr ambulanten Behandlungen, die eine höhere Patientenmobilität und Selbstversorgung erfordern, in einzigartiger Weise gerecht wird."

Es wurde in einer Vielzahl von Peer-Review-Artikeln nachgewiesen, dass NPWT die Komplikationen an der Operationsstelle (SSC) reduziert. Herkömmliche Einweg-NPWT-Geräte sind jedoch aufgrund ihrer hohen Kosten und Komplexität bisher nicht weit verbreitet. NPseal-Verbände erweitern die NPWT-Anwendungsmöglichkeiten auf einzigartige Weise und treiben gleichzeitig die Umstellung der Märkte für fortschrittliche Wundverbände und Standardverbände voran.

Guard Medical Inc. (www.guard-medical.com), ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen, vermarktet benutzerfreundliche, zugängliche und kostengünstige Lösungen, die eine prophylaktische Wundversorgung geschlossener Operationswunden durch die Unterdruck-Wundtherapie (Negative Pressure Wound Therapy, NPWT) ermöglichen. Die unkomplizierte NPWT-Technologie von Guard Medical wurde ursprünglich von New York-Presbyterian und Weill Cornell Medicine als Reaktion auf die von Ärzten festgestellten unerfüllten Bedürfnisse im Zusammenhang mit postoperativen Wundinfektionen (Surgical Site Infections, SSI) entwickelt. Derzeit gehören Bpifrance und Matignon Investissement et Gestion zu den Investoren.

Die Vision von Guard Medical ist es, NPWT-Lösungen für den Einsatz bei einer Vielzahl von chirurgischen Wundtypen und -größen zu entwickeln, die sich für eine breite Palette von Anwendungen zur Infektionsprävention, Narbenminderung und verbesserten Kosmetologie eignen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240819122096/de/

Contacts:

info@guard-medical.com