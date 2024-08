Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Chinesische Zentralbank (PBoC) wird am Dienstag die Leitzinsen für 1-jährige und 5-jährige Darlehen bekannt geben, so die Analysten von Postbank Research.Nach einer Zinssenkung im Juli werde die PBoC die Zinsen in diesem Monat wahrscheinlich unverändert lassen. Die chinesische Binnenwirtschaft sei mit Abwärtsrisiken konfrontiert, da sich der Konsum verlangsame und der Immobiliensektor weiterhin schwach sei. Auch im Exportsektor gebe es Anzeichen für eine Verlangsamung. ...

