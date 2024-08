Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche wird sich die wirtschaftliche Agenda in den USA von vergangenheitsbezogenen harten Makrodaten hin zu weichen, aber zukunftsorientierten Indikatoren verlagern, so die Analysten von Postbank Research.Am Donnerstag würden die Flash-Einkaufsmanagerindices (EMIs) für August Aufschluss über den aktuellen Zustand der Wirtschaft geben. Im Juli sei das Verarbeitende Gewerbe geschrumpft, während der Dienstleistungssektor, der einen größeren Anteil an der Wirtschaft ausmache, kräftig expandiert habe. Es werde erwartet, dass der Conference Board Leading Index für Juli heute zum sechsten Mal seit Jahresbeginn im negativen Bereich liegen dürfte. ...

