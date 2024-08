BEIJING (IT-Times) - Das chinesische Technologieunternehmen Horizon Robotics bereitet seinen Börsengang via Initial Public Offering (IPO) in Hongkong vor, um neue Mittel aufzunehmen. Horizon Robotics, chinesischer Anbieter von autonomen Fahrtechnologien mit Hauptsitz in Beijing, will beim Börsengang...

Den vollständigen Artikel lesen ...