Durchführung der Akquisition hängt von Genehmigung durch das Gericht und erfolgreichem Abschluss ab

ZOLL, ein Asahi Kasei-Unternehmen, das medizinische Geräte und dazu passende Softwarelösungen herstellt, ist aus einer Auktion um die Sparte für Beatmungsgeräte von Vyaire Medical als Gewinner hervorgegangen. Die Auktion erfolgte im Rahmen des Insolvenzverfahrens von Vyaire nach Chapter 11. Die Durchführung der Akquisition ist abhängig von der Genehmigung durch ein Gericht während einer Verkaufsanhörung und dem erfolgreichen Abschluss, was in den kommenden Wochen erwartet wird.

ZOLL ist weltweit führend in der Herstellung von Geräten für die Intensivmedizin und zugehörige Software sowie Diagnostik. Die Lösungen kommen weltweit bei Patienten zum Einsatz, die an ernsten Herz-Lungen und Atemproblemen leiden. Seit 2014 fertigt ZOLL Beatmungsgeräte und Zubehör für den Transport von Patienten in kritischem Zustand.

"Schon seit Jahren gehört die Beatmungstechnik zur Geschäftsstrategie von ZOLL," sagte Jon Rennert, CEO von ZOLL. "Wenn die Akquisition erfolgreich beendet wird, werden wir dank der Beatmungssparte von Vyaire unser Portfolio erweitern und noch mehr Kliniken und Patienten helfen können."

Bis zur endgültigen Klärung der Eigentümerverhältnisse sollten Kunden sich weiterhin an Vyaire wenden. Einzelheiten finden Sie unter: https://www.vyaire.com/contact-us ).

Mehr zum Hintergrund

Am 10. Juni 2024 hatte Vyaire Medical bekannt gegeben, das das Unternehmen freiwillig Insolvenzschutz nach Chapter 11 eingereicht hat. Nach diesen Vorschriften konnte Vyaire seine Geschäfte fortführen, während ein Verkauf der Geschäftssparten, einschließlich der Sparte für Beatmungsgeräte eingeleitet wurde. Seitdem wurde das Tagesgeschäft fast ohne Unterbrechungen fortgeführt: Die Kunden werden weiterhin wie üblich betreut und das Team arbeitet nach wie vor zuverlässig und effizient.

Über ZOLL

ZOLL, ein Unternehmen von Asahi Kasei, entwickelt und vermarktet medizinische Geräte und Softwarelösungen, die dazu beitragen, die Notfallversorgung zu verbessern, Leben zu retten und gleichzeitig die klinische und betriebliche Effizienz zu steigern. Mit Produkten für Defibrillation und Herzüberwachung, Kreislaufverbesserung und HLW-Feedback, Sauerstoffsättigungstherapie, Datenmanagement, Beatmung, therapeutisches Temperaturmanagement sowie Schlafapnoe-Diagnose und -Behandlung bietet ZOLL ein umfassendes Spektrum an Technologien, die Klinikern, Rettungs- und Feuerwehrleuten sowie Laienhelfern helfen, die Patientenergebnisse bei kritischen kardiopulmonalen Zuständen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.zoll.com.

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Group trägt weltweit zum Überleben und Leben von Menschen bei. Seit der Gründung im Jahr 1922 als Lieferant von Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Transformation seines Geschäftsportfolios kontinuierlich gewachsen, wobei die Gruppe sich im Zeitverlauf den wandelnden Bedürfnissen angepasst hat. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit unterstützt das Unternehmen eine nachhaltige Gesellschaft, indem es mit seinen drei Geschäftsfeldern Lösungen für die größten Herausforderungen der Menschheit anbietet. Diese Geschäftsfelder sind: Materialien, Heimbedarf und Gesundheit. Zum Bereich Gesundheit gehören Geräte und Systeme für Akutmedizin, Dialyse, therapeutische Apherese sowie Herstellung von Biotherapeutika, Medikamenten und diagnostischen Reagenzien. Mehr Informationen finden Sie unter: www.asahi-kasei.com.

Asahi Kasei fördert ebenfalls Nachhaltigkeitsinitiativen und trägt zum Erreichen einer kohlenstoffneutralen Gesellschaft bis 2050 bei. Hier erfahren Sie mehr: https://www.asahi-kasei.com/sustainability.

