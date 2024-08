Krypto-Experte sieht im Bitcoin eine gewaltige Bewegung kommen!

Der Kryptomarkt zeigt derzeit einen eher langweiligen und lustlosen Handel. Große Kryptowährungen wie der Bitcoin ($BTC) bewegen sich stur seitwärts. Da die Spanne der Bewegungen immer enger wird, deutet alles darauf hin, dass früher oder später der Ausbruch erfolgt.

Doch natürlich beschäftigen 2 Fragen alle Analysten und Anleger derzeit. Die eine ist, wann der Ausbruch erfolgt und die andere, in welche Richtung der Durchbruch geht. Dabei hofft die ganze Kryptowelt natürlich auf einen Ausbruch nach oben. Und dafür stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Das glaubt auch der bekannte Analyst Crypto Rover.

Are you mentally ready for this next Bitcoin move? pic.twitter.com/eEZYrc3BwA - Crypto Rover (@rovercrc) August 19, 2024

Nur eine Hürde steht zwischen dem Bitcoin und dem großen Ausbruch

Wie Crypto Rover treffend analysiert, zeigt der Bitcoin gerade die Tendenz, dass er nach oben ausbrechen könnte. Im Grunde gibt es derzeit nur einen signifikanten Widerstand, der diesem Anstieg im Wege steht. Nämlich der viel beachtete EMA 200.

(Der EMA 200, hier in Blau dargestellt, bildet derzeit einen starken Widerstand - Quelle: Tradingview.com)

Sollte der Kurs des Bitcoins über den EMA steigen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Momentum und die Dynamik so stark sind, dass der Kurs über die 73.750 Dollar steigt. Diese Marke bildet das Allzeithoch und die Oberseite einer wichtigen Chartformation.

Wie wahrscheinlich ist der Ausbruch aus der bullischen Flagge?

Wie der Analyst Crypto Rover letzte Woche bereits bemerkte, befindet sich der Kurs des Bitcoins in einer sogenannten Trendfortsetzungsformation. Diese nennt sich eine "bullische Flagge". Bei dieser hat ein Ausbruch nach oben eine statistische Wahrscheinlichkeit von über 70 %.

(Der Chart des Bitcoins zeigt derzeit eine bullische Flagge - Quelle: Tradingview.com)

Alles in allem sieht es also danach aus, als ob der Bullenmarkt näher wäre, als viele Anleger vermuten. Der Krypto-Experte Crypto Rover weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass Anleger sich schon einmal mental auf die folgende Bewegung vorbereiten sollten. Da der Bitcoin oft richtungsweisend für den gesamten Kryptomarkt ist, könnte das auch Base Dawgz ($DAWGZ) auf neue Höhen heben.

Base Dawgz und seine rasant wachsende Community

Base Dawgz ist ein neuer Meme-Coin im ICO, der schon jetzt eine starke Community hat. Fast 15.000 Anleger glauben fest daran, dass $DAWGZ zu einem Überflieger wird und folgen der Entwicklung des Coins auf X (ehemals Twitter) und Telegram. Da sie auch an dieser Erfolgsgeschichte teilhaben wollen, investierten sie fast 3 Mio. Dollar in den Presale und die Marktkapitalisierung von $DAWGZ wird mit jedem Tag höher.

(Anleger investierten bereits fast 3 Mio. Dollar in den Presale von $DAWGZ - Quelle: basedawgz.com)

Das große Erfolgsgeheimnis von Base Dawgz liegt in seiner Multichain-Funktion. Diese sorgt dafür, dass Anleger den Coin auf mehreren verschiedenen Blockchains wie Solana, Ethereum, Base, Avax und der Binance Smart Chain handeln können. Dadurch kann sich jeder Trader und Investor aussuchen, über welche Blockchain er handeln möchte und welche ihm die besten Konditionen gibt.

Das könnte direkt nach dem Start zu einem sehr hohen Handelsvolumen führen, das in weiterer Folge große zentrale Börsen wie Coinbase oder Binance auf den Plan rufen könnte. Wenn $DAWGZ dort ein Listing gelingt, würde der Kurs höchstwahrscheinlich durch die Decke gehen. Frühe Investoren könnten dabei sehr hohe Gewinne erzielen. Allerdings erhöht der Vorverkauf der $DAWGZ-Tokens bald seinen Preis, weshalb sich alle, die dabei sein wollen, besser beeilen sollten.

