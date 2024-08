Bitcoin, Ethereum & XRP - Welche Kryptowährung hat jetzt die besten Chancen für hohe Kursgewinne?

So ganz scheint sich der Kryptomarkt noch nicht entschieden zu haben, in welche Richtung er laufen möchte. Nachdem er erst eine harte Korrektur erlebte und anschließend zu einer allgemeinen Erholung ansetzte, läuft er in einer recht engen Spanne seitwärts. Die Volatilität ist an einem sehr tiefen Punkt.

Eines ist klar, irgendwann werden Bitcoin & Co. aus der Range ausbrechen. Doch wann das geschieht, ist unklar und die Frage, ob der Ausbruch nach oben oder unten sein wird, beschäftigt viele Anleger. Ein Ausbruch nach oben erscheint durchaus wahrscheinlich. Doch welche Kryptowährung hat in diesem Fall die besten Chancen für hohe Kursgewinne?

(Der gesamte Kryptomarkt befindet sich derzeit in einer immer kleiner werdenden Seitwärtsrange - Quelle: Tradingview.com)

Der Bitcoin und sein Kampf mit dem EMA 200

Der Bitcoin ($BTC) zeigt derzeit ein differenziertes Bild. Lang- und mittelfristig gesehen, gehört er eindeutig zu den stärksten Kryptowährungen, da er auch der einzige aus der heutigen Liste ist, der 2024 bereits ein neues Allzeithoch markieren konnte. Doch derzeit kann die größte und älteste Kryptowährung eher weniger glänzen; wie es aussieht, steckt sie nämlich genau am EMA 200 fest, der gerade einen massiven Widerstand bildet.

(Der Bitcoin steckt fast genau am EMA 200 fest, hier in Blau dargestellt, der offenbar einen massiven Widerstand bildet - Quelle: Tradingview.com)

Der EMA 200 ist einer der wichtigsten Indikatoren in der technischen Analyse. Zahlreiche Studien und Statistiken belegen, dass Kurse mit höherer Wahrscheinlichkeit weiter steigen, wenn sie darüber liegen und mit ebenso größerer Wahrscheinlichkeit fallen, wenn sie darunter notieren. Am EMA 200 erkennt man auch, dass im Bitcoin derzeit das Momentum für hohe Kursgewinne fehlt.

Ethereum kämpft mit seinen Trends

Düsterer als im Bitcoin sieht das Bild derzeit in Ethereum ($ETH) aus, was für viele Anleger angesichts der hohen Erwartungen an die Ether-ETFs natürlich besonders bitter ist. Doch der Kurs von Ethereum notiert im Gegensatz zu $BTC nicht am EMA 200, sondern sogar sehr deutlich darunter. Zudem hat Ethereum gerade mit mehreren Abwärtstrends zu kämpfen …

(Ethereum zeigt im Chartbild mehrere Abwärtstrends und notiert weit unter dem EMA 200, der als blaue Linie dargestellt wird - Quelle: Tradingview.com)

Bevor die Aussicht auf Ethereum wieder als leicht bullish bezeichnet werden kann, müsste zuerst der EMA 200 überschritten und der kleine Abwärtstrend gebrochen werden. Damit man von einem absolut bullischen Bild sprechen kann, müsste auch der große Abwärtstrend bei 3.974 Dollar gebrochen werden. Obwohl klar ist, dass Ethereum mittel- und langfristig sehr positive Aussichten hat, könnte in den nächsten Wochen eine andere Kryptowährung deutlich höhere Gewinne erzielen.

Wird $XRP der neue Champion im nächsten Run?

Da ein Gericht entschieden hat, dass $XRP kein nicht registriertes Wertpapier ist und die SEC zumindest diesen Teil des Urteils nicht erneut anfechten kann, sind die Aussichten von $XRP sehr gut. Immer mehr große Finanzunternehmen wie American Express gehen weitreichende Partnerschaften mit Ripple ein, wodurch $XRP sich immer mehr etabliert. Davon kann der Kurs langfristig nur profitieren. Doch auch das kurzfristige Chartbild sieht deutlich besser aus als das von $ETH oder $BTC.

($XRP notiert bereits über dem EMA 200 und zeigt auch keine Abwärtstrends - Quelle: Tradingview.com)

Der Chart von $XRP zeigt zwar gerade keinen Aufwärtstrend, aber im Gegensatz zu $ETH auch keine Abwärtstrends. Die Bildung eines neuen Aufwärtstrends könnte aber nur eine Frage der Zeit sein. Insbesondere deshalb, weil das Handelsvolumen und das Momentum derzeit sehr stark in $XRP sind.

Von den drei genannten Kryptowährungen zeigt $XRP also das mit Abstand beste Chartbild und könnte in den nächsten Wochen eine starke Performance zeigen. Eine Entwicklung von x2 scheint durchaus möglich zu sein. Wer aber auf noch höhere Gewinne aus ist, sollte mal einen Blick auf PlayDoge ($PLAY) werfen.

PlayDoge geht am 26. August an den Start!

PlayDoge ist ein brandneuer Meme-Coin, wodurch Anleger die Chance haben, den Coin günstig zu kaufen. Daher hat $PLAY großes Potenzial, was weit über eine x2 oder x3 Entwicklung hinausgeht. Der Coin bildet dabei die In-Game-Währung zu einem P2E-Game, das ebenfalls den Namen PlayDoge trägt und Investoren zahlreiche Vorteile bietet.

Im Begleitspiel zu PlayDoge müssen Spieler sich gut um ein Haustier kümmern. Wenn sie das gewissenhaft machen, erhalten sie dafür $PLAY-Tokens. Diese können sie im Spiel wiederverwenden, in den Staking-Pool für ein hohes passives Einkommen geben oder direkt an den Börsen handeln. Die Nachfrage nach $PLAY war schon im Presale gigantisch und es wird erwartet, dass sie nach dem Börsenstart noch einmal stark ansteigt. Dieser findet am 26. August statt und alle, die dabei sein möchten, können die Gelegenheit bis dahin noch nutzen, um schon im Vorverkauf zum Fixpreis einzusteigen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.