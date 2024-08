Der kurzfristige Abverkauf an den Märkten hat viele Anleger kalt erwischt. Zwar hatte sich die Stimmung bereits nach der Zuspitzung der Lage im Nahen Osten eingetrübt, doch mit einem so raschen und starken Einbruch hatten nur wenige gerechnet. "Dabei zeigt sich, dass gute Makro-Indikatoren solche Risiken frühzeitig erkennen können", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. "Wer sich bisher schon darauf verlassen hat, ist viel besser damit gefahren." "Vor allem das Gerede vom new normal ist gefährlich", so Bente. ...

