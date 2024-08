Memecoin-Launchpad Sun Pump startet auf Tron: Das sind die besten Coins!

Justin Sun hat nach dem Erfolg von Pump.Fun und infolgedessen der zugrundeliegenden Blockchain Solana am 10. August seine eigene Memecoin-Launchplattform Sun Pump gestartet. Schon heute hat diese mit 143.864 USD von allen Blockchain-Protokollen den 23. Platz unter den Tageseinnahmen belegt.

Dabei hat sie ihre Einnahmen allein in den vergangenen vier Tagen um 1.346 % gesteigert, wobei in der Anfangsphase ein exponentielles Wachstum vorliegt. Nicht selten steigen die ersten neuen Coins ihrer Art auf einer vielversprechenden Blockchain insbesondere zu Beginn stark.

Deshalb haben wir im folgenden Beitrag einmal einige der besten neuen TRON-Memecoins für Sie herausgesucht. Lesen Sie nun den Beitrag, um möglichst früh in den nächsten Marktführer des Memetoken-Sektors auf TRON zu investieren und ein höheres Renditepotenzial zu erhalten, solange sie noch günstig sind.

Sundog

Bei Sundog handelt es sich um den offiziellen Hunde-Memecoin von SunPump. Seine Mission besteht darin, den Hund zur Sonne zu schicken, anstelle des ansonsten im Krypto-Bereich angestrebten Ziels des Mondes. Ebenso soll er der größte Hunde-Memecoin auf Tron sein, da "jede Chain ihren eigenen Hund benötigt".

https://x.com/stekisteks/status/1825399416838398098

Sundog beabsichtigt ein seriöser Hund sein, welcher viel Sonnenschein, Spaß und Liebe auf die Blockchain von Tron bringt. Ebenso wurden auf der Website viele Partnerschaften, Marketing, Roadmap und mehr angekündigt, wobei es noch keinerlei genaueren Details dazu gibt. Bezüglich der Tokenomics wird nur erwähnt, dass es ein fairer Launch auf SunPump ist.

Zudem handelt es sich derzeit um den am höchsten bewertete Memetoken auf der Launchplattform, welcher eine Marktkapitalisierung in Höhe von 103,98 Mio. USD erzielt. Memecoins auf anderen Blockchains erreichen hingegen häufig eine Bewertung in Milliardenhöhe.

Obwohl Sundog erst vor weniger als vier Tage erstellt wurde, kommt er schon jetzt auf ein Handelsvolumen in Höhe von 30,32 Mio. USD. Erst heute hat ein Wal einen Kauf in Höhe von 454.980 USD getätigt. Zudem ist er bisher schon an sieben Kryptobörsen handelbar.

Sundog verzeichnet schon jetzt 10.010 Tokeninhaber und ist das TON Hot Pair 2 auf DEXTools, was bemerkenswert für einen so neuen Memecoin ist. Er wurde für 0,000036 TRX oder umgerechnet 0,00000468792 USD herausgegeben und konnte bis zu seinem Allzeithoch von 0,1029 USD um 2.194.903 % steigen. Allein heute legte er um weitere 43,4 % zurück.

FOFAR

FOFAR ist wie auch die Memecoins Pepe, Brett, Landwolf und Andy aus der Comicserie Boys Club des Künstlers Matt Furie. Er wird als ein unverwechselbar hässliches Schwein sowie eine der lustigste und unterhaltsamste Figuren beschrieben.

https://x.com/FofarTron/status/1825591897928380445

Mittlerweile gibt es wie von vielen anderen Charakteren der Matt-Furie-Comics auch verschiedene Variationen diese Memecoins. Dieser soll hingegen laut Website zum offiziellen Maskottchen der roten Blockchain von TRON werden.

Laut den Aussagen der Website möchte das Team von FOFAR mit ihrem Content Erfahrungen für die Community kreieren. Dabei wollen sie die Grenzen der digitalen Kunst auf die nächste Stufe bringen. Ebenso will FOFAR eine Community aufbauen, welche einander auch in den stürmischen Zeiten des Kryptomarktes zur Seite steht.

Obwohl FOFAR erst am 17. August gestartet wurde, konnte er schon eine Marktkapitalisierung von 18,94 Mio. USD erzielen. Bisher kommt er auf 3.270 Tokeninhaber und ein Handelsvolumen von 6,89 Mio. USD. Herausgegeben wurde FOFAR für 0,000034 TRX oder umgerechnet 0,00000442748 USD. Seitdem konnte er bis zu seinem Allzeithoch von 0,02103 USD um beeindruckende 474.888 % steigen.

Bei FOFAR handelt es sich nur um ein Imitat, weshalb er vermutlich nicht zum führenden Memecoin der TRON-Chain aufsteigen wird. Diese Position wird voraussichtlich für Sundog vorbehalten bleiben, da er auch in dem Video der Memecoin-Launchplattform von Sun Pump zu sehen war.

Suncat

Die Suncat ist der erste Memecoin aus der an Bedeutung gewinnenden Nische der Katzen auf der Blockchain von TRON. Bisher gibt es noch nicht einmal viel Humor auf der Website, wie es ihn zumindest bei vielen anderen einfachen Memetoken zu finden gibt.

https://x.com/Suncattron/status/1825425724552970453

Suncat hat bereits diverse Social-Media-Präsenzen, auf denen es allerdings sehr wenige Memes zu finden sind, welche zudem im Vergleich zu denen anderer Teams eine geringere Qualität haben. Dennoch hat Suncat über die Memecoin-Launchplattform die dritthöchste Marktkapitalisierung erzielt.

Bisher lässt sie noch zu wünschen übrig, dennoch bietet Suncat für das Katzen-Meta auf der TRON-Chain die beste Investmentmöglichkeit. Allerdings sollte sie sich weiterentwickeln, um langfristig eine Chance zu behalten. Mittlerweile hat sie schon die erste Listung auf HTX erzielt, welche den Kurs demnächst antreiben könnte.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat Suncat schon 5.960 Tokeninhaber und eine Marktkapitalisierung von 6,15 Mio. USD. Zudem ist sie neben Sundog der einzige auf CoinGecko gelistete TRON-Memecoin. Suncat wurde für 0,000034 TRX (damals 0,00000442748 USD) herausgegeben und ist bis zu ihrem Allzeithoch von 0,007306 USD um 164.915 % gestiegen. Dabei erzielte sie heute ein Handelsvolumen von 293.592 USD.

Chance der besten TRON-Memecoins verpasst? Jetzt vor der ersten Listung einsteigen!

Im Verhältnis zu anderen führenden Memecoins bietet sich für viele TON-Memecoins noch enormes Steigerungspotenzial. So kommt der Marktführer Dogecoin gerade auf 14,57 Mrd. USD, der Top-Memetoken auf Solana DogWifHat auf 1,38 Mrd. USD, Resistance Dog von TON auf 37,34 Mio. USD und Brett von Base auf 740,42 Mio. USD (zuvor 1,80 Mrd. USD). Bis zu dem Allzeithoch von Dogecoin von 89,08 Mrd. USD bietet sich sogar noch deutlich mehr Spielraum.

Allerdings haben die Marktführer unter den TRON-Memecoins schon in den ersten Tagen so hohe Gewinne verzeichnet, sodass die steilen Anstiege wie zu Beginn nicht noch einmal in diesem Ausmaß möglich sind. Idealerweise hätten Sie in diese zu Beginn investiert, als die Kurse noch sehr günstig waren.

Bei Pepe Unchained erhalten Sie nun noch die Gelegenheit, um in den beliebtesten Memecoin-Presale zu investieren. Somit müssen Sie nicht befürchten, dass Sie auf einen fahrenden Zug aufspringen, da der Coin noch nicht gelistet wurde. Zudem könnte er ähnlich wie SunPump profitieren, nur dass er Anleger sogar einen eigenen Coin bietet.

Während die meisten Memecoin-Investoren Goldsucher sind, können Sie mit Pepe Unchained zum Schaufelverkäufer für die Goldsucher werden und somit historisch sogar höhere Gewinne erzielen. Dabei erwarten einige einen ähnlichen Erfolg wie für Pump.Fun und SunPump, nur dass es ein spezialisiertes Ökosystem ist.

Somit können Anleger gezielt in den Kryptosektor mit den höchsten Volumen an den dezentralen Kryptobörsen investieren und nicht wie mit Tron oder Solana in den breiten Markt. Denn einige vermuten unter dem auf der Roadmap geplanten Ausbau des Ökosystems ebenfalls eine Launch- und Handelsplattform.

Der Presale von Pepe Unchained hat schon 9,47 Mio. USD eingeworben, da auch einige Wale längst gekauft haben. Daher ist das Finanzierungsziel in unmittelbare Nähe gerückte. Interessierten bleibt somit nicht mehr viel Zeit, um die Coins vor der ersten Listung für 0,009163 USD und mit einer Staking-Rendite von 209 % pro Jahr zu kaufen.

