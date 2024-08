Entgegen der Sommerflaute: Schafft Pepe Unchained bald x25?

Das Sommerloch scheint den Kryptomarkt fest im Griff zu haben. Die Bewegungen erscheinen lustlos, die Volatilität ist niedrig und trotz zahlreicher Prognosen auf X (ehemals Twitter) scheint niemand so wirklich zu wissen, wo die Reise in den nächsten Wochen hingeht.

Doch viele Indikationen deuten darauf hin, dass ein Ende des Sommerlochs in den nächsten Wochen eintreten könnte. Und wenn das Sommerloch erst einmal zu Ende ist, könnten viele Meme-Coins wieder glänzen. Und einer hat derzeit das Potenzial, mehr zu glänzen als alle anderen!

(Der gesamte Kryptomarkt befindet sich in einem lustlosen Handel, in dem wenig passiert. Das könnte sich aber bald ändern - Quelle: Tradingview.com)

Wieso Pepe Unchained der Star im nächsten Bull Run werden könnte

Pepe Unchained ($PEPU) befindet sich jetzt noch im ICO und genau darin liegt die große Chance für Anleger! Alle, die den rasanten Anstieg seines Vorgängers $PEPE verpasst haben, erhalten jetzt mit $PEPU eine zweite Chance, um von Anfang an dabei zu sein.

Deshalb folgen bereits fast 15.000 Anleger der Entwicklung und Erfolgsgeschichte von $PEPU auf X und Telegram. Diese haben auch bereits fast 9,5 Mio. Dollar in den Coin investiert. Eine Summe, die bei einem ICO nur selten in so kurzer Zeit zusammenkommt.

($PEPU erzielt schon im ICO eine Marktkapitalisierung fast 9,5 Mio. Dollar - Quelle: pepeunchained.com)

Pepe Unchained bietet seinen Investoren auch einen Staking-Pool. Und in diesem kann eine unglaublich hohe Rendite erzielt werden! Denn es gibt einen APY von über 209 %! Dieser kann zwar mit mehr Token im Pool auch noch etwas sinken, wird aber wahrscheinlich noch für eine lange Zeit hoch bleiben. Das allein sind schon Gründe, die für ein Investment in $PEPU und für das Potenzial zu x25 sprechen. Doch Pepe Unchained hat noch ein ganz anderes Erfolgsgeheimnis!

Pepe Unchained hat seine eigene Blockchain

Die große Stärke von $PEPU und das, was ihn unter fast allen anderen Meme-Coins auszeichnet, ist seine eigene Layer-2-Lösung. Das bedeutet in einfachen Worten gesagt, dass $PEPU eine eigene Blockchain besitzt! Und diese hat es in sich.

Denn sie ermöglicht 100-mal schnellere und deutlich günstigere Transaktionen als die Ethereum-Blockchain, zu der sie eine Erweiterung darstellt. Das allein könnte schon für ein hohes Handelsvolumen und für eine Kursexplosion nach dem Börsenstart sorgen. Doch die Vorteile der $PEPU-Blockchain erreichen noch ein ganz anderes Level!

(Die eigene Blockchain von $PEPU bringt Vorteile, von denen andere Meme-Coins nur träumen können - Quelle: pepeunchained.com)

Aufgrund der hohen Effizienz, der geringen Kosten und der hohen Sicherheit der $PEPU-Blockchain wäre es nicht verwunderlich, wenn bald andere Meme-Coins ebenfalls auf dieser Blockchain aufgelegt werden. Damit wäre $PEPU der erste Meme-Coin, der ein ganzes Ökosystem begründet! Das würde $PEPU schlagartig bekannt machen, und zwar in der weltweiten Krypto-Szene und seinen Anlegern hohe Gewinne verschaffen.

Das volle Potenzial von $PEPU und damit die mögliche x25-Entwicklung können aber nur die Anleger nutzen, die früh genug eingestiegen sind. Also möglichst noch vor der nächsten Preiserhöhung der Tokens in etwa 16 Stunden. Alle, die davor einsteigen, erhalten bereits einen Buchgewinn, den sie zum Handelsstart realisieren könnten. Alle, die danach einsteigen, haben wahrscheinlich die günstigste Gelegenheit verpasst, die es in $PEPU je geben wird.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.