Volkwagen Vz. - VOW3: Woher nehmen LBBW, Deutsche Bank & Metzler die Kursziele? >>> SHORT SETUP !!!

19 Prozent Kursverlust in 6 Monaten und eine Bärenflagge mit Umkehrkerze am Schluss!

E-Auto-Boom in China und Festhalten am Verbrenner in Europa sorgen für Probleme beim Volkswagen-Konzern!

Volkswagen Vz. (VOW3) - ISIN DE0007664039

Rückblick

Volkswagen-Vorzugsaktie-Aktie: Chart vom 19.08.2024, Kürzel: VOW3 Kurs: 96.76 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mit einem Kursverlust von 19 Prozent sowie einer Bärenflagge mit Umkehrkerze am Schluss sieht die Volkswagen-Vorzugsaktie keineswegs bullisch aus. Es fehlt nur ein tieferes Pivot-Tief, dann wäre ein Abwärtstrend perfekt!







Mögliches bullisches Szenario

Womöglich gibt es Ansätze der Wolfsburger Autobauer könnte sich mit der Beteiligung am Feststoffbatterie-Innovator Quantumscape an die Spitze der Elektrofahrzeughersteller setzen. Charttechnisch ist davon aber nichts erkennbar, solange die Volkswagen-Vorzugsaktie noch unter dem fallenden 50er-EMA notiert. Für Long Setups sollte das Wertpapier bis auf Weiteres tabu sein.

Mögliches bärisches Szenario

Kurse unter dem heutigen Tagestief wären als Leerverkaufssignal zu deuten. Die Volkswagen-Vorzugsaktie könnten binnen kurzem das Pivot-Tief vom 5. August ansteuern. Die Absicherung des Trades könnte etwa bei 98 EUR erfolgen.

Meinung:

Die Automobilindustrie in Deutschland sieht sich mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. In China, dem Schlüsselmarkt der Branche, erleben europäische Hersteller wie Volkswagen einen drastischen Rückgang der Nachfrage. Der Grund: Eine rasche Verlagerung zu Elektrofahrzeugen, wobei chinesische Konsumenten heimische Marken bevorzugen. Gleichzeitig zeigt sich in der Europäischen Union eine komplexe Situation: Während Regierungen und Autohersteller den Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen forcieren, zögern viele Verbraucher noch, diesen Schritt mitzugehen. Diese divergierenden Trends erzeugen eine angespannte Marktlage. Trotz dieser offensichtlichen Schwierigkeiten bleiben Finanzexperten überraschend zuversichtlich. Analysten renommierter Institute wie LBBW, Deutsche Bank und Metzler sehen weiterhin Potenzial in VW und platzieren ihre Kursprognosen deutlich über den aktuellen Börsenkursen. Als Trader orientieren wir uns am Chart und nicht an den Phantasien in die Feststoffbatterie, daher sehen wir das Wertpapier momentan auf derr bärischen Seite.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 49.63 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 111.72 Mio USD

Meine Meinung zu Volkswagen Vz. ist bärisch.

Quellennachweis: https://finanzmarktwelt.de/volkswagen-aktie-deutscher-banken-weiterhin-bester-dinge-319533/

Veröffentlichungsdatum: 19.08.2024

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil eine mit dem Ersteller dieser Anlageempfehlung verbundene Person Positionen in BASF hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.