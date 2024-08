Wir freuen uns riesig: Die kultige Schönheitsmarke und das globale Unternehmen Mary Kay Inc. wurde von Euromonitor International erneut zur Nummer 1 der Direktvertriebsmarken für Hautpflege und Farbkosmetik in der Welt* ernannt.

We're tickled pink: iconic beauty brand and global entrepreneurship company Mary Kay Inc. has again been named #1 Direct Selling brand of Skin Care and Color Cosmetics in the World* by Euromonitor International. (Graphic: Mary Kay Inc.)

Euromonitor International ist der führende Anbieter von globaler Business Intelligence, Marktanalysen und Verbrauchereinblicken mit über 50 Jahren Erfahrung in der Marktforschung in mehr als 100 Ländern. Ihre Anerkennung für Mary Kay zeugt nicht nur von der unvergleichlichen Qualität der Marke, sondern auch von ihrer großen und ständig wachsenden Präsenz auf der globalen Bühne.

Zusätzlich zu der weltweiten Auszeichnung wurde Mary Kay zur Nr. 1 Marke für Gesichts-Make-up und Lippenprodukte in Lateinamerika*, zur Nr. 1 Marke für Farbkosmetik in Mexiko*, zur Nr. 1 Direktvertriebsmarke für Schönheits- und Körperpflegeprodukte in Mexiko* und zur Nr. 1 Marke für Hautpflege in Kasachstan* ernannt.

"Unsere Gründerin und meine Großmutter, Mary Kay Ash, hat uns gelehrt, uns nie auf unseren Lorbeeren auszuruhen", sagte Ryan Rogers, Chief Executive Officer von Mary Kay. "Ich weiß, dass sie genauso stolz wäre wie wir, dass Mary Kay diese prestigeträchtige Auszeichnung erneut erhalten hat. Diese Auszeichnung spricht Bände über unser Engagement, in Qualität und Innovation zu investieren, und über unsere unglaubliche Gemeinschaft unabhängiger Schönheitsberater, die die treibende Kraft hinter unserem Erfolg sind."

Das Produktportfolio von Mary Kay ist weltweit beliebt, weil es Hautpflegeserien enthält, die eine breite Palette von Bedürfnissen für Männer und Frauen jeden Alters abdecken. Die Farbprodukte des Unternehmens decken auch eine breite Palette von Hauttönen ab. Mehrere bei den Liebhabern beliebte Produkte tragen zum Status von Mary Kay als Nr. 1 bei, darunter das TimeWise® Miracle Set®, Mary Kay® Skin Care, Mary Kay® Oil-Free Eye Makeup Remover, Mary Kay Chromafusion® Eye Shadow, Mary Kay® Ultimate Mascara, Mary Kay® Gel Semi-Matte Lipstick, Mary Kay Unlimited® Lip Gloss und Mary Kay® Waterproof Eyeliner. Mary Kay-Produkte erhalten Sie über unabhängige Schönheitsberater, die online, über soziale Medien und vor Ort einen persönlichen Service bieten.

Mary Kay setzt sich seit langem für die Förderung der Hautgesundheit, der Forschung und Entwicklung sowie der Ernährung ein. Die Marke hält mehr als 1.600 Patente für Produkte, Technologien und Verpackungsdesigns in ihrem weltweiten Portfolio.

"Quelle: Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2024 Edition, wertmäßiger Umsatz bei RSP, Daten für 2023"

Über Mary Kay

Dann. Jetzt. Immer. Als eines der Originale, die die gesellschaftliche Mauer durchbrachen, gründete Mary Kay Ash 1963 in Texas ihre Traumkosmetikmarke mit einem einzigen Ziel: das Leben der Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem globalen Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Vertriebsmitarbeitern in mehr als 35 Ländern entwickelt. Seit 60 Jahren gibt Mary Kay Frauen die Möglichkeit, ihre Zukunft durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung und Innovation selbst zu bestimmen. Mary Kay hat es sich zur Aufgabe gemacht, in die Wissenschaft hinter der Schönheit zu investieren und modernste Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte herzustellen. Mary Kay setzt sich dafür ein, unseren Planeten für künftige Generationen zu erhalten, Frauen zu schützen, die von Krebs und häuslicher Gewalt betroffen sind, und junge Menschen zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, finden Sie uns auf Facebook, Instagram, und LinkedIn, oder folgen Sie uns auf Twitter.

