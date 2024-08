Die Salesforce-Aktie hat in den letzten Monaten eine besorgniserregende Entwicklung gezeigt. Trotz eines leichten Anstiegs im jüngsten Handelsverlauf auf 265,38 US-Dollar bleibt die Performance hinter dem breiten Markt zurück. Der Softwareentwickler für Kundenmanagement verzeichnete zwar einen Zuwachs von 6,17% im letzten Monat, doch die langfristigen Aussichten geben Anlass zur Sorge. Die Wachstumsrate des Unternehmens hat sich deutlich verlangsamt, was sich in den Prognosen für das kommende Geschäftsjahr widerspiegelt.

Intensiver Wettbewerb belastet Zukunftsaussichten

Die zunehmende Konkurrenz durch Technologiegiganten wie Microsoft und Oracle setzt Salesforce zusätzlich unter Druck. Analysten erwarten, dass sich das Umsatzwachstum in den nächsten Jahren auf einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich verlangsamen wird. Diese Entwicklung, gepaart mit der Fokusverschiebung des Unternehmens auf Margensteigerung statt aggressives Wachstum, lässt Investoren an der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit von Salesforce zweifeln.

