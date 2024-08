Die Plug Power Aktie verzeichnete kürzlich einen überraschenden Aufschwung an der NASDAQ, mit einem Anstieg von 1,6 Prozent auf 2,25 USD. Dieser Kurssprung erfolgte trotz anhaltender finanzieller Schwierigkeiten des Unternehmens. Im zweiten Quartal 2024 meldete Plug Power einen Verlust von 0,36 USD pro Aktie, was eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal darstellt. Allerdings sank der Umsatz um beachtliche 44,90 Prozent auf 143,35 Millionen USD, was die anhaltenden Herausforderungen des Wasserstoff-Spezialisten unterstreicht.

Volatilität und Zukunftsaussichten

Die Aktie zeigt weiterhin eine hohe Volatilität, was sich in den starken Kursschwankungen der letzten Tage widerspiegelt. Trotz kurzfristiger Kursgewinne bleibt die langfristige Perspektive unsicher. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Verlust von 1,196 USD pro Aktie. Angesichts dieser Prognosen und der aktuellen Marktlage [...]

Hier weiterlesen