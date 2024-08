© Foto: Jeff Dean/AP/dpa



Neuen Informationen zufolge summieren sich die Krypto-Anlagen von Donald Trump auf mehrere Millionen US-Dollar. Worauf genau der Milliardär setzt.Neue Enthüllungen über Donald Trumps finanzielle Aktivitäten werfen ein überraschendes Licht auf den ehemaligen US-Präsidenten und aktuellen Präsidentschaftskandidaten für 2024. Laut einem von der Anti-Korruptions-Organisation "Citizens for Responsibility and Ethics in Washington" (CREW) erhaltenen Finanzbericht besitzt Trump allein Ethereum (ETH) im Wert von 1 bis 5 Millionen US-Dollar, sicher aufbewahrt in einer Hardware-Wallet. Diese Enthüllungen sind nicht nur ein Einblick in Trumps finanzielle Diversifikation, sondern auch ein Zeichen für …