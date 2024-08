The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.08.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.08.2024



ISIN Name

US500769JV79 KRED.F.WIED.V.22/2024 DL

DE000DK042U4 DEKA FESTZINS ANL 22/24

US092113AU39 BLACK HILLS 21/24

US443201AA64 HOWMET AERO. 20/25

DE000HLB5E39 LB.HESS.THR.CARRARA08M/17

DE000NLB2MN1 NORDLB STEP UP IHS 02/16

DE000HLB43T5 LB.HESS.THR.CARRARA02O/24

DE000HLB50M5 LB.HESS.THR.CARRARA08Q/23

CH0258586384 PFBK SCHW.HYP. 14-24 600