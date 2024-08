The following instruments on XETRA do have their first trading 20.08.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.08.2024Aktien1 CA30233X1033 Exxon Mobil Corp. CDR2 US7574683014 Redhill Biopharma Ltd. ADRAnleihen/ETF1 US10112RBJ23 Boston Properties L.P.2 USU22018BF82 Cox Communications Inc.3 DE000A383FM4 Katjesgreenfood GmbH & Co. KG4 US57629XCY22 MassMutual Global Funding II5 EU000A3JZSW0 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]6 DE000HLB44N6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale7 JE00BQRFDY49 WisdomTree Core Physical Silver