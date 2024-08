Der Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy hat am Morgen seine Zahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht. Sowohl Umsatz als auch Gewinn konnten deutlich zulegen. Die Aktie hatte bereits am Montag deutlich anziehen können. Und auch die erste Reaktion am Dienstag auf die Zahlen ist positiv.SFC Energy hat seinen Wachstumskurs im ersten Halbjahr fortgesetzt. Der Umsatz stieg um 24,2 Prozent auf 70,9 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen Ebitda legte um 71,1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...