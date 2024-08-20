DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CSIFIEETF-M.W.E.L.B.U.BDL CSY5 IE00BJBYDQ02 BAW/UFN
CSIF ETF-M.W.E.L.B.U.BHEO CSY7 IE00BKKFT300 BAW/UFN
CSIF(IE)ETF-FEPRANDGB ADL CSYZ IE00BMDX0K95 BAW/UFN
CSIF(IE)ETF-MWESGLMVB BDL CSY9 IE00BMDX0M10 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CSIFIEETF-M.W.E.L.B.U.BDL CSY5 IE00BJBYDQ02 BAW/UFN
CSIF ETF-M.W.E.L.B.U.BHEO CSY7 IE00BKKFT300 BAW/UFN
CSIF(IE)ETF-FEPRANDGB ADL CSYZ IE00BMDX0K95 BAW/UFN
CSIF(IE)ETF-MWESGLMVB BDL CSY9 IE00BMDX0M10 BAW/UFN