Im Deutschen Aktienindex läuft derzeit die wohl überraschendste Rally des Jahres. Der Index klettert an einer Wand aus Zweifel und Sorgen empor. Solange diese sich aber nicht bestätigen, gibt es auch keinen triftigen Grund, Aktien erneut zu verkaufen. Die Erholung in den vergangenen zwei Wochen schuf 3.000 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung rund um den Globus. Der S&P 500 an der Wall Street ist keine zwei Prozent mehr von seinem Allzeithoch entfernt. Beim DAX sind es knapp drei Prozent, nachdem dieser am 5. August noch kurz über der 17.000er Marke Halt machte.

Die Börsen gehen den Weg des größten Schmerzes und steigen immer weiter, während die meisten Anleger wieder ohne Positionen von der Seitenlinie aus zuschauen müssen. Zu groß ist die Angst, einzusteigen, um dann einen erneuten Einbruch mitzuerleben. Es ist eine brachiale V-förmige Umkehr aus den Ausverkauf Anfang des Monats. Wer nicht mittendrin wieder zurück in den Aktienmarkt gegangenen ist, bekam keine einzige Chance zum günstigeren Einstieg. Dabei gibt es nichts zu meckern, was die Marktbreite dieses Anstiegs anbelangt. Die Mehrheit der Aktien im S&P 500 trägt die Kurse nach oben. Vor der Korrektur waren es oft nur die Glorreichen Sieben, die stiegen. Die Rally steht damit auf einem stabileren Fundament als die monatelange Hausse zuvor.

Die geopolitische Lage in Nahost verbessert sich und der Ölpreis fällt. Die Energiehändler stutzen wegen der ausbleibenden Eskalation die Risikoprämie zurecht. Der fallende Ölpreis hilft dem Aktienmarkt zusätzlich.

