Mannheim (ots) -Die Mannheimer eutecma GmbH baut ihre Präsenz auf dem nordamerikanischen Kontinent weiter aus: Nach der Eröffnung eines Refreshment Centers in Springfield/Ohio im vergangenen Jahr baut eutecma jetzt zusammen mit einem amerikanischen Partner einen Produktionsstandort im US-Bundesstaat Wisconsin auf. In Amerikas Badger State ("Dachsstaat"), wie der Staat nahe der kanadischen Grenze auch genannt wird, werden künftig die umweltfreundlichen EPS-Transportboxen nach eutecma-Standards hergestellt.Als weltweit operierender Verpackungsspezialist bietet die eutecma gekühlte Transportboxen mit Volumina von 4 bis 1588 Liter in drei unterschiedlichen Temperaturbereichen, die aus modularen Einzelteilen zusammengesetzt sind.Vorrangig Kunden der Pharmaindustrie versenden damit temperaturempfindliche Produkte. Die Empfänger schicken die mit RFID-Chips (Radio Frequency Identification) ausgestatteten Boxen nach ihrem Einsatz an ein Refreshment Center, wo sie vollautomatisch gemessen, gewogen und alle Parameter auf Konformität mit der Spezifikation überprüft werden. Ziel: Sie so oft wie möglich wieder zu verwenden und im Kreislauf zu führen.Das cloud-basierte retecma-System gibt den Kunden Auskunft darüber, wie oft die Boxen und Kühlelemente schon im Einsatz waren und wie viel CO2 eingespart wurde. Intakte Teile werden mit UV-Bestrahlung desinfiziert und wenn nötig mit Dampf gereinigt, bevor sie erneut auf die Reise gehen. Alle defekten Komponenten werden ausgeworfen und landen bei einem Recycler, der sie zu neuen Modulen aufarbeitet. Das bedeutet: Kein Materialverlust und nur einen Wimpernschlag (97 Prozent CO2-Einsparungen) von der Nullemissions-Grenze entfernt.Zu sehen sind die Kühlkettensysteme vom 17.-19. September 2024 im DHL Life Sciences & Healthcare Forum in Wien sowie vom 23.-25. September in Boston auf der LogiPharma, der weltweit bedeutendsten Logistikmesse für Pharmaprodukte.Kontakt:Esther Lorenz-Bottkeeutecma GmbHPhone: +49 621 107 563 02Mail: presse@eutecma.deOriginal-Content von: Eutecma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175984/5846898