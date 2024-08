Die Aktie von Krypto-Miner Bit Digital nimmt Fahrt auf, nachdem das Unternehmen einen zufriedenstellenden Geschäftsbericht vorgestellt und Chancen im HPC-Computing wahrgenommen hat.Nach TeraWulf und Hive Digital in der vergangenen Woche hat nun auch der Krypto-Miner Bit Digital Einblick in seine Quartalszahlen gegeben. Innerhalb der Branche beobachten Anleger weiter mit großer Spannung, wie sich das im April vollzogene Bitcoin-Halving auf die Ertragslage der Unternehmen auswirkt. Das sichtbarste Zeichen der gewachsenen operativen Herausforderungen ist die gegenüber dem Vorjahresquartal um 23 Prozent gesunkene Menge an geschürften Bitcoin. Die sank von 317 auf 244 Token. Tipp aus der …