Berlin (ots) -Auf die Plätze, fertig, eSports! Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) 588 bietet mit dem Titel "Das eSport-Finale" dem Sommerloch die Stirn. LTB-Fans können packende Gaming-Schlachten der Superlative erwarten. Die Entenhausen-Gaming-Produktion ist ab dem 27. August 2024 mit analogen Geschichten über digitale Wettkämpfe im Handel erhältlich. LTB-Verleger Jörg Risken ist begeistert."Unser Ziel ist es, die zeitlosen LTB-Comics mit Trendthemen wie etwa eSport zu verbinden. Dadurch können wir sowohl neue Themen für unsere Fans bieten als auch neue Leserinnen und Leser für das LTB begeistern."Im LTB "Das eSport-Finale" finden sich die drei jungen Videospieler Tick, Trick und Track in einer Welt voller Highscores und Multiplayer Ranglisten wieder. Ihr größter Traum, die nächsten eSport-Champions zu werden, scheint in greifbare Nähe zu rücken. Das Team EntGegner steckt in den Startlöchern und es kämpft sich weit vor bis auf die Zielgerade zum Finale der Ducky-League-Weltmeisterschaft.Neben der Titelgeschichte "Das eSport-Finale" können sich Fans auf sieben weitere spannende Kapitel rund um Donald Duck und Co. freuen. Für alle, die nicht genug von Gaming-Comics bekommen können, gibt es auf dem Umschlag des LTB 588 einen QR Code zum DLC mit exklusivem eComic. Ein Upgrade, das einfach noch mehr gute Laune macht.Das LTB 588 "Das eSport-Finale" (D: EUR 7,99; A: EUR 8,50; SFR 14,20) ist ab dem 27. August 2024 im Handel, bei SWOOSH! und auch online im Egmont Shopwww.egmont-shop.de erhältlich.Für Interviewtermine, Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058492/100922204