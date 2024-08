Hannover (ots) -Die FM Consulting GmbH, eine auf die Mitarbeitergewinnung für Pflegeheime und Pflegedienste spezialisierte Agentur mit Sitz in Hannover, wurde in diesem Jahr mit dem kununu Top Company Siegel 2024 ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht das positive Arbeitsumfeld und die hohe Mitarbeiterzufriedenheit im Unternehmen. Da sie weiterhin auf Wachstumskurs sind, stellt das Unternehmen zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Kollegen ein. Gesucht werden aktuell ein Junior Online-Marketing Manager sowie Mitarbeiter im Vertrieb.Geschäftsführer Max Grinda: "Mit über 300 Partnerbetrieben zählen wir mit FM Recruiting, einer Marke der FM Consulting GmbH, zu den führenden Marketingagenturen, die Pflegeheime und Pflegedienste deutschlandweit dabei unterstützen, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Da die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen weiter steigt, erweitern wir kontinuierlich unser Team. Das kununu Top Company Siegel, das nur knapp fünf Prozent der Unternehmen jährlich erhalten, bestätigt unsere Attraktivität als Arbeitgeber und setzt ein starkes Zeichen für Talente, die das passende Unternehmen für sich suchen."Immer mehr Pflegeeinrichtungen erkennen das Potenzial von Social Recruiting und setzen auf die Unterstützung von FM Recruiting, um passende Mitarbeiter zu gewinnen. Dank der Spezialisierung auf die besonderen Anforderungen im Pflegebereich kann das Team von FM Recruiting gezielt auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen und so dazu beitragen, offene Stellen in stationären Einrichtungen und ambulanten Pflegediensten zeitnah und qualitativ hochwertig zu besetzen. Unterstützt wird dieser Prozess durch die unternehmenseigene 4S-Methode, die es der Agentur ermöglicht, je nach Region im Durchschnitt zwei bis vier qualifizierte Bewerbungen pro Woche zu generieren. Ihre Mission dabei ist es, dem Pflegenotstand entgegenzutreten und das Pflegesystem nachhaltig zu verändern.Neben der wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe, die sie übernimmt, bietet die FM Consulting GmbH ihren Mitarbeitern auch einen erstklassigen Arbeitsplatz: Nach der TÜV-Zertifizierung wird dies nun auch durch das kununu Top Company-Siegel 2024 hervorgehoben. Diese Auszeichnung würdigt die Anerkennung und Wertschätzung, die FM Recruiting sowohl von ihren Mitarbeitern als auch von ihren Kunden erfährt. Als zertifizierter Top-Arbeitgeber und Mitglied von FAIRFAMILY zeichnet sich FM Recruiting zudem nicht nur durch ein engagiertes und freundliches Arbeitsumfeld sowie klare Strukturen und Aufstiegsmöglichkeiten aus, sondern bietet auch über 300 Gesundheitsangebote und Benefits. Dazu gehören Massagen, digitale Programme zur Achtsamkeit und Fitness sowie Gesundheitsservices wie die schnelle Vermittlung von Facharztterminen innerhalb von 5 bis 10 Tagen, um die Mitarbeiter und ihre Familien umfassend zu unterstützen."Immer mehr Pflegeeinrichtungen erkennen die Vorteile des Social Recruitings und wenden sich an uns, um geeignete Mitarbeiter zu finden. Unsere Philosophie dabei basiert auf Herzlichkeit, Authentizität, Kundennähe und Sicherheit. Jeder Mitarbeiter bringt täglich sein volles Engagement ein, um unsere gemeinsame Vision voranzubringen. Da die Pflegebranche auch zukünftig viel Entwicklungspotenzial bietet, können unsere Mitarbeiter auf echte Zukunftsperspektiven zählen", erklärt Felix Hahnewald, Mitgründer von FM Recruiting.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: https://fm-recruiting.de/ (https://fm-recruiting.de/)Weitere Informationen zu den offenen Stellen finden Sie unter: https://fmrecruiting.recruitee.com/Pressekontakt:https://fm-recruiting.de/Max Grinda und Felix HahnewaldFM Consulting GmbHE-Mail: info@fm-recruiting.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: FM Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161268/5846929