Kräftig erholt: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche spürbar zugelegt. Verantwortlich für die bessere Stimmung an den Märkten waren vor allem Wirtschaftsdaten aus den USA. So stiegen die US-Verbraucherpreise weniger als erwartet, was den Hoffnungen auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed Auftrieb verlieh. Gleichzeitig fielen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten sowie die Einzelhandelsumsätze in den USA besser aus als prognostiziert und halfen damit, die zuletzt aufgekommenen ...

