Die Traton-Aktie (WKN: TRATON) befindet sich seit dem Rekordhoch von Ende April in einem Abwärtstrend. Nichtsdestotrotz gehört das Papier mit Kurszuwächsen von über +30% immer noch zu den Top-Werten im MDAX in diesem Jahr. Hat die Aktie nach dem Rücksetzer nun wieder ein attraktives Einstiegsniveau erreicht oder müssen sich Anleger auf weitere Korrekturen einstellen? Aktie nach Höhenflug mit Gegenbewegung Von Ende Oktober bis in den April hinein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...