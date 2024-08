Bitcoin News: Experte verrät, welchen Einfluss Trump-Präsidentschaft auf BTC-Kurs hätte

In den letzten Wochen haben viele US-amerikanische Finanzexperten darauf gepocht, dass der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump die beste Wahl für all jene sei, die in der Krypto-Branche unterwegs sind. Schließlich war für den amtierenden Präsidenten Joe Biden die Welt der Kryptowährungen kein wichtiger Faktor, während Trump sich selbst als "Bitcoin Präsidenten" bezeichnet hatte. Auch der Wechsel der US-Demokraten hin zur Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris sollte dies laut einiger Krypto-Experten nicht ändern.

Nun gibt es allerdings eine neue Studie, die das Gegenteil behauptet: Laut aktuellen Daten hätte ein Wahlsieg von Donald Trump nahezu keinen Einfluss auf den Bitcoin Kurs.

Bisher keine Korrelation zwischen Trump-Kampagne und BTC-Kurs

Der Broker FalconX hat in einer aktuellen Studie den Zeitraum vom 01. Juni bis zum 15. August betrachtet und dabei die Chance auf einen Wahlsieg von Trump in Korrelation zum Bitcoin Preis gesetzt - oder dies zumindest versucht. Denn de facto kommt die Studie zu dem Schluss, dass es keine Verbindung zwischen diesen beiden Faktoren gibt. Als zugrundeliegenden Datensatz wurde die Gewinnwahrscheinlichkeit genutzt, die auf dem Krypto-Wettportal Polymarket genannt wurde.

Tatsächlich hatte sich Trump seit einigen Monaten immer wieder positiv über Bitcoin und andere Kryptowährungen geäußert und sogar auf der großen Bitcoin-Konferenz in Nashville, USA, gesprochen. Trotzdem konnte FalconX keinen Zusammenhang zwischen der Wahlwahrscheinlichkeit nach den Polymarket-Wettquoten und dem Bitcoin-Kursverlauf feststellen.

Der Bitcoin (BTC) Kurs des letzten Jahres (Quelle: CoinMarketCap)

Die Studie erklärt weiter, dass es allerdings verschiedene Ereignisse in den letzten Monaten gegeben habe, die tatsächlich einen nachweisbaren Einfluss auf den BTC-Kurs hatten. Allen voran sind hier die starken Abverkäufe zu nennen, die einerseits vom LKA Sachsen im Zusammenhang mit dem movie2k-Strafverfahren getätigt wurden, andererseits jedoch auch durch die Rückzahlungen an ehemalige Mt. Gox Nutzer aufgetreten sind. Auch die US-Regierung selbst hatte BTC-Token am Markt verkauft, die ebenfalls beschlagnahmt worden waren. Dadurch entstand eine höhere Liquidität am Markt, die den Preis zumindest kurzfristig nach unten drückte.

David Lawant, Foschungsleiter bei FalconX, erklärte allerdings, dass es durchaus denkbar sei, dass der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl einen starken Einfluss auf den Bitcoin Kurs haben wird. Die Wahl findet im kommenden November und könnte - je nach gewähltem Kandidat - Veränderungen in der Krypto-Welt nach sich ziehen. Bis dahin könnte die Verunsicherung für Bitcoin-Anleger weiter anwachsen. Schon jetzt wenden sich immer mehr Investoren eher jüngeren Projekten zu, die auf die eine oder andere Weise ein hohes Potenzial bieten.

PlayDoge: Play-to-Earn-Game mit großem Erfolg im Presale

In den 1990er-Jahren konnte ein Phänomen aus Japan die Welt erobern: Die sogenannten Tamagotchis verkauften sich seit 1996 über 82 Millionen mal weltweit und galten damit als einer der größten Erfolge des Jahrzehnts. Diesen Erfolg möchte nun auch PlayDoge ($PLAY) schaffen, dass das junge Projekt möchte das Konzept von damals in die heutige Zeit bringen. Dafür setzt das Play-to-Earn-Game (P2E) auf einen nostalgischen 8-Bit-Sound und eine charmante 2D-Pixel-Grafik, kombiniert diese jedoch mit modernen Web3-Technologien.

So können PlayDoge-Spieler nicht nur das Mobile Game kostenlos über den Google Play Store und den Apple App Store herunterladen, sondern auch die klassischen Spielmechaniken nutzen: Die digitalen Haustiere müssen regelmäßig gefüttert, medizinisch behandelt und schlafen geschickt werden. Außerdem gibt es eine Vielzahl an Minispiele, die für eine Bespaßung von Spieler und PlayDoge-Tier sorgen sollen. Je erfolgreicher die Gamer in diesen Spielen abschneiden, desto mehr $PLAY-Token können sie so verdienen.

Erfahre alles zum Presale von PlayDoge!

Weiterhin ist ein Leaderboard geplant, an dem allerdings nur Halter des $PLAY-Tokens teilnehmen können. Hier sammeln die Spieler noch einmal zusätzlich XP und steigen damit im Ranking auf. Je höher der Rank am Ende ist, desto größer sind die Bonuszahlungen in Form des $PLAY-Coins.

Frühzeitige Anleger dürften zudem vom bereits aktiven Staking-Programm überzeugt sein: Derzeit wird hier eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 75 % geboten. Mit einem gesammelten Kapital von über 6,1 Millionen US-Dollar gilt das Projekt bereits jetzt als voller Erfolg.

Investiere zu Presale-Preisen in den $PLAY-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.