Straßburg (ots) -ARTE Concert wird in der diesjährigen Umfrage internationaler Kritikerinnen und Kritiker der Fachzeitschrift tanz in der Kategorie "Online" ausgezeichnet. ARTE Concert sei "ein Glücksfall für den Tanz", so die anerkennenden Worte der renommierten Fachzeitschrift für Ballett, Tanz und Performance.In der Würdigung der internationalen Kritikerinnen- und Kritiker-Umfrage, die heute im "Jahrbuch 2024" der Zeitschrift tanz erscheint, heißt es lobend: "ARTE Concert bittet rund um die Uhr zum Tanz und kennt keine Scheuklappen. (...) Da wird die Kamera nicht nur draufgehalten, werden nicht nur Bilder aneinandergereiht, sondern die Kameraleute denken die Bewegungen, die Stimmungen, die Inhalte mit. Sie finden ungewöhnliche Blickwinkel, nehmen überraschende Perspektiven ein (...)." - Claudia Henne, Kultur- und Tanzjournalistin im "Jahrbuch 2024" der Zeitschrift tanz.Anne-Elisabeth Lesseur, Leiterin von ARTE Concert, bedankt sich für die Auszeichnung: "Es ist unser Anspruch das Beste an qualitativ hochwertiger Bühnenkunst aus ganz Europa auf ARTE Concert zu zeigen. Die ca. 9,3 Mio. Videoabrufe pro Monat auf arte.tv/concert (https://www.arte.tv/de/arte-concert/) und dem ARTE Concert YouTube Channel (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/iK4JC46lx5IBQwgKFxhLu4HF7s?domain=youtube.com)* sowie die anerkennenden Worte der Fachpresse bestärken uns in unserem Bestreben, künstlerische Exzellenz und Vielfalt zu fördern und eine digitale Bühne zu geben. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung der tanz und bedanken uns herzlich."ARTE Concert widmet sich der Bühnenkunst in all ihrem Facettenreichtum und vielseitigen Formaten. Neben Tanz, Ballett und Performance umfasst das reichhaltige Programmportfolio Produktionen aus Klassik, Barock und Oper sowie Rock & Pop, Electro, Hip-Hop, Jazz und Metal. Quer durch alle Genres stehen den Usern jährlich mehr als 900 Aufführungen und Konzerte live oder als VoD zur Verfügung. Ein Großteil davon sind europäische Koproduktionen und in den sechs ARTE-Sprachen abrufbar.Ein Highlight für europäischen Tanz auf ARTE Concert ist aktuell mit "Afanador - Ballet Nacional de España" (https://www.arte.tv/de/videos/118656-000-A/afanador-ballet-nacional-de-espana/) unter der Künsterlischen Leitung von Marcos Morau aus dem Teatro Real de Madrid online zu entdecken - eine tänzerische Hommage des Ballett Nacional de España an das Werk des kolumbianischen Modefotografen Ruvén Afanador. Im September 2024 ist Christian Spucks "Bovary" mit dem Staatsballett Berlin auf ARTE und arte.tv zu sehen (Sonntag, 8. September 2024 um 23.10 Uhr in TV-Erstausstrahlung und online verfügbar vom 8. September bis 7. Oktober 2024).Noch mehr Tanz gibt es auf ARTE Concert in der Kollektion "Wir bitten zum Tanz" (https://www.arte.tv/de/videos/RC-022090/wir-bitten-zum-tanz/).*Im Schnitt 2,3 Mio. pro Monat auf ARTE.TV und 7 Mio. pro Monat auf YouTube im Jahr 2023, Quelle: Médiametrie/YouTubePressekontakt:Tonja von Thaden | tonja.von-thaden@arte.tv | +33 3 90 14 20 67Irina Lehnert | irina.lehnert@arte.tv | +33 3 90 14 21 51Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5846978