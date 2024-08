In den letzten Wochen gab es mehrere Anzeichen dafür, dass die Präsidentschaftskampagne von Kamala Harris möglicherweise von der Anti-Krypto-Politik der Biden-Administration abweichen könnte. Das kürzlich vorgestellte Wahlprogramm der Demokraten für 2024 erwähnt jedoch weder Kryptowährungen noch eine klare Position zur digitalen Vermögenspolitik, was in der Branche Skepsis hervorruft.Das 91-seitige Parteiprogramm behandelt alles von "unternehmerischer Gier" über Wohnungsbau und Bildung bis hin zu ...

