München (ots) -Die Spiele in Paris gehen in die zweite Runde: Von Mittwoch, 28. August an, kämpfen bei den Paralympics in Paris 4.400 Athletinnen und Athleten aus mehr als 180 Nationen in 549 Wettkämpfen um Gold, Silber und Bronze. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf Live-Bilder von allen 22 Sportarten bei ARD und ZDF freuen.ARD-Team- und Programmchefin für die Paralympics, Mirjam Bach: "So groß war der Fokus auf den paralympischen Sport noch nie. Wir wollen mit gutem Programm begeistern, vor allem aber bewegt uns, dass wir mit unseren Übertragungen einen kleinen Teil zur besseren Inklusion von und zum größeren Verständnis für Menschen mit Handicap beitragen können. Was paralympische Athletinnen und Athleten leisten, ist zutiefst beeindruckend - und das werden wir zeigen."Während der Paralympics senden ARD und ZDF im täglichen Wechsel aus dem gemeinsamen TV-Studio am Place de l'Alma. Michael Antwerpes und Stephanie Müller-Spirra präsentieren die Sendungen im Ersten und in der ARD Mediathek zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr mit Live-Sport, Zusammenfassungen, News und inspirierenden Lebensgeschichten. Unterstützung erhalten sie von den ARD-Paralympics-Expert*innen Kirsten Bruhn (https://story.ndr.de/olympia-2024/olympia-in-der-ard/paralympics/interviews/kirsten-bruhn/index.html) (paralympische Goldmedaillen 2004, 2008, 2012 im Schwimmen) und Heinrich Popow (https://story.ndr.de/olympia-2024/olympia-in-der-ard/paralympics/interviews/heinrich-popow/index.html) (mehrfacher Welt- und Europameister sowie aktueller Weltrekord-Halter im 100-Meter-Sprint und im Weitsprung). Highlight-Sendungen live im Ersten und in der ARD Mediathek runden die ARD-Sendetage ab. Am Mittwoch, 4. September, und am Freitag, 6. September geht das ARD-Olympiateam sogar schon zur Prime Time um 20:15 Uhr auf Sendung."Wir freuen uns sehr darauf, dass Paris in diesem Sommer noch ein sportliches Großereignis für uns bereithält und sind schon sehr gespannt auf alles, was an Höhepunkten dort auf uns wartet. Von der Eröffnungs- bis zur Schlussfeier werden wir auf allen Plattformen aktiv dabei sein, um möglichst viele Menschen in die Welt der paralympischen Athletinnen und Athleten mitzunehmen," so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.Rund 75 Stunden Live-Streaming der Paralympics-Wettbewerbe auf sportschau.de und in der ARD Mediathek ergänzen das umfangreiche TV-Programm. Nachrichten, Ergebnisse und Hintergrundberichterstattung vervollständigen die Berichterstattung von den Paralympics auf sportschau.de und in der SPORTSCHAU-App. Die Radio-Wellen der ARD berichten mit Live-Reportagen von der Eröffnungsfeier am Place de la Concorde bis zur Schlussfeier im Stade de France. Social-Media-Autor*innen fangen in Paris Stimmen und Stimmungen ein. Die größten und emotionalsten Momente der Paralympics werden auf den Sportschau-Kanälen auf Instagram, TikTok und YouTube präsentiert.Wer mehr über die Hintergründe erfahren will, findet in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/suche/Paralympics) eine Reihe von hochkarätigen Dokumentationen rund um die paralympischen Athletinnen und Athleten, unter anderem "Elena - Trotz Krebs zu den Paralympics" (https://www.ardmediathek.de/video/generation-f-zeit-fuer-sportler-innen/trotz-krebs-zu-den-paralympics/ndr/Y3JpZDovL3Nwb3J0c2NoYXUuZGUvMzZmZWMzNGUtM2YzMy00YTY5LThkZDUtMjczMThjMzcxMDdk) über die Para-Schwimmerin Elena Semechin und eine Sportclub Story über Para-Leichtathlet Léon Schäfer (https://www.ardmediathek.de/video/sportclub-story/jetzt-erst-recht-leon-schaefers-goldplan-fuer-die-paralympics/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS9wcm9wbGFuXzE5NjM1MzEzNl9nYW56ZVNlbmR1bmc) (seit dem 19. August online).Weitere Informationen zu den ARD-Angeboten, Interviews mit den ARD-Moderator*innen und Expert*innen sowie alle ARD-Sendetage und -Zeiten gibt es im Online-Dossier "Paralympics Paris 2024".Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deundNDR Presse und Kommunikation,E-Mail: presse@ndr.de, Tel.: 040 - 4156 2300Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5847008