Baden-Baden (ots) -Bildungsprojekt für Grundschulen von SWR und der Initiative "Kindermedienland" / Workshops in der Schule und onlineDer Südwestrundfunk (SWR) und die Initiative "Kindermedienland Baden-Württemberg" haben für das kommende Schuljahr 2024/25 wieder ihr gemeinsames Bildungsprojekt "Medienrechte für Kinder" aufgelegt. Es richtet sich gezielt an Grundschulkinder, Lehrkräfte und Eltern aus ganz Baden-Württemberg. Jetzt stehen die neuen Schulen fest.Kindermedienrechte kinderleichtKinder wachsen mit digitalen Medien auf. Das Bedienen und Anwenden scheint zwar kinderleicht, aber wie steht es dabei um deren Kinderrechte? Wie können Kinder begleitet, gestärkt, unterstützt, aber auch geschützt werden, insbesondere, wenn es um Privatsphäre, Datenschutz, Teilhabe oder Meinungsfreiheit geht?Workshops für Grundschulen aus Baden-WürttembergFür das Schuljahr 2024/25 konnten sich Grundschulen aus ganz Baden-Württemberg für die Teilnahme an dem Projekt bewerben. Die über 100 Bewerbungen zeugen vom hohen Interesse der Grundschulen. Die zwölf ausgewählten Schulen dürfen sich für das kommende Schuljahr nun verschiedene Workshops zum Thema "Medienrechte für Kinder" aussuchen, die von Referent:innen für die Schülerinnen und Schüler in der Schule durchgeführt. Die Workshops für Lehrkräfte finden meist online statt. Zum Angebot gehören zusätzlich ein verbindlicher Elternabend und eine Auftaktveranstaltung, bei der sich die teilnehmenden Grundschulen kennenlernen können.Die neuen Medienrechte für Kinder-Schulen im ÜberblickFriedrich von Keller Schule 71642 LudwigsburgGanztagesgrundschule Oberweissach 71544 Weissach im TalGrundschule Assamstadt 97959 AssamstadtGrundschule Dingelsdorf 78465 KonstanzGrundschule Hochberg 71686 RemseckGrundschule Höchenschwand 79862 HöchenschwandGrundschule Rottenacker 89616 RottenackerGrundschule Stammheim 70439 StuttgartGrundschule Whyl am Kaiserstuhl 79369 Whyl am KaiserstuhlHardtschule 76185 KarlsruheLudwig-Uhland-Schule 89134 BlausteinTheodor-Heuss-Schule 73527 Schwäbisch GmündAngebote zu Meinungs- und InformationsfreiheitDer SWR und seine Partner bieten Module zur Meinungs- und Informationsfreiheit an. Während "Erste Schritte im Netz - Sicher surfen" sich mit den Möglichkeiten und Funktionsweisen des Internets auseinandersetzt, nimmt "Knietzsche macht Nachrichten" die Entstehung und Verbreitung von Nachrichten genauer unter die Lupe. In dem Wahlmodul "Achtung Mediendetektive!" erstellen die Schüler:innen selbstständig ein Videoprojekt zum Thema Kindermedienrechte. Von Planet Schule (SWR) wird die "Mission magisches Tagebuch" angeboten.Starke Partner in Sachen MedienkompetenzDas Projekt "Medienrechte für Kinder" ist ein Angebot des SWR und seiner Kooperationspartner: Landesanstalt für Kommunikation, Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, Landeszentrale für politische Bildung, MedienKompetenz Forum Südwest, Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, Aktion Jugendschutz, Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger e. V. - in diesem Schuljahr werden Südwest Presse und Stuttgarter Zeitung Module realisieren - sowie Jugendschutz.net. Alle Angebote finden unter dem Dach der Initiative "Kindermedienland Baden-Württemberg" statt.Weitere Informationen gibt es auf SWR.de/medienrechte-kinder (https://www.swr.de/unternehmen/medienkompetenz/Projekt,medienrechte-kinder-106.html) und http://swr.li/medienrechte-schulen-2024Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742, bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5847023