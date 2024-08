Die Entscheidung Deutschlands, die direkte Finanzhilfe für die Ukraine einzuschränken, wird voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf Hensoldt haben. Die bestehenden Verträge des Unternehmens, insbesondere im Zusammenhang mit deutsch-ukrainischen Verteidigungsprojekten, bleiben bis Ende 2025 gesichert. Mit einem Umsatzanteil von 55 % in Deutschland (5,4% Ukraine mwb research est.) und laufenden Investitionen im Verteidigungsbereich, einschließlich der geplanten Lieferung von drei TRML-4D-Radaren an die Ukraine, ist Hensoldt für weiteres Wachstum gut positioniert. Die Analysten von mwb research halten an ihrem BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 44,00 fest. Die Entscheidung Deutschlands, die direkten Finanzhilfen für die Ukraine zu begrenzen, wird voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf Hensoldt haben. Die bestehenden Verträge des Unternehmens, insbesondere im Zusammenhang mit deutsch-ukrainischen Verteidigungsprojekten, bleiben bis Ende 2025 gesichert. Der erwartete Sieg der CDU bei den bevorstehenden Wahlen in Deutschland und die damit verbundene Erhöhung der Verteidigungsausgaben stärken die positiven Aussichten für Hensoldt. Die Analysten von mwb research halten an ihrem BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 44,00 fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Hensoldt%20AG